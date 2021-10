Včeraj krepko čez 2000 okuženih

20.10.2021 | 11:40

Profimedia

Po ponedeljkovem znatnem porastu števila okuženih smo danes dočakali novo streznitev.

Epidemija, ki jo od poletja poganja delta različica novega koronavirusa, je v zadnjem tednu dobila nov zagon, ponedeljkove številke o novookuženih pa so bile že na ravni januarskih, ko je bila Slovenija še vedno v primežu zahtevnega zimskega vala. Zdravstvene službe so v ponedeljek namreč potrdile 1669 novih primerov okužbe, to število pa je spremljal še bolj dramatičen delež pozitivnih testov, ki je bil 31,9-odstoten. Torek je bil še precej slabši.

"Danes izgleda krepko preko 2000+," je namreč na Twitterju že zjutraj zapisal Luka Renko, soustanovitelj Sledilnika za covid-19. Kot je pojasnil, je bilo včeraj izdanih kar 1938 TAN kod za aplikacijo #OstaniZdrav.

Njegova napoved se je uresničila, po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so včeraj potrdili 2145 novih primerov okužbe s sars-cov-2. To je najvišje dnevno število potrjenih okužb od 12. januarja, ko so jih našteli 2104. Delež pozitivnih testov je bil 29-odstoten. Dnevno število okuženih se je glede na pretekli teden tako skorajda podvojilo. Prejšnji torek je bilo namreč potrjenih 1229 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 21,6-odstoten.

V bolnišnicah zdravijo 427 covidnih bolnikov, 122 na oddelkih intenzivne nege. V torek je umrlo devet covidnih bolnikov.

Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 14.029 oseb.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.180.046 ljudi oz. 56 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 18 let je cepljenih 66 odstotkov oseb, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 52 odstotkov celotne populacije oz. 1.103.994 oseb. Med polnoletnimi jih polno cepljenih 62 odstotkov, med starejšimi od 50 pa 73 odstotkov.

Po podatkih vlade so v torek cepili skupno 3370 oseb.

Poživitveni odmerek je doslej prejelo 33.058 ljudi, je še objavljeno na danes posodobljeni spletni strani NIJZ, na kateri poročajo aktualne podatke o cepljenih.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 32 covidnih bolnikov (tudi včeraj 32), od tega osem na intenzivni terapiji. Sprejeli so tri nove paciente, dva odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 23, Trebnje 25, Črnomelj 19, Ribnica 18, Šentjernej 14, Kočevje 11, Semič 9, Metlika, Straža in Žužemberk 7, Dolenjske Toplice 6, Mirna Peč in Šmarješke Toplice 3, Šentrupert 2, Sodražica in Loški Potok 1

Posavje - Krško 29, Brežice 12, Sevnica 11, Radeče 6, Kostanjevica ob Krki 1

M. K.