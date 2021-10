Kako izbrati pravo darilo za Božič

20.10.2021 | 13:00

Kupiti darilo za nekoga, ki ga imate radi, darilo, ki izraža vaše najbolj resnične občutke, ni vedno enostavno. Ko pa vam uspe, je trud poplačan. Preberite si, kako odkriti darilo, ki bo prejemniku všeč.

Podarite smiselno darilo

Nič ne more hitreje uničiti vašega prazničnega duha, kot kot preživljanje časa v dolgih vrstah v trgovini ali brskanje po spletu, da bi našli pravo darilo za Božič. Vendar obstaja način, kako izbrati darilo, ki človeka nagovori bolj kot tisto z visoko ceno.

Čeprav se vam zdi, da je dobra ideja, da nekoga na svojem počitniškem seznamu presenetite tako, da mu podarite nekaj, za kar menite, da je smiselno darilo, je najbolje, da jim kupite točno to, kar so vam povedali. V študiji objavljeni v Journal of Experimental Social Psychology so ugotovili, da prejemniki daril bolj cenijo darila, za katera prosijo. Zato pozabite, kaj mislite, da si nekdo želi, in kupite tisto za kar je prosil. Da pa to ugotovite, pa morate postati dober poslušalec. Tukaj je nekaj nasvetov, kako to postati.

Velikost ni pomembna

Še vedno je najtežji del tega procesa, da z izbiro darila pokažete, kaj čutite, saj dejanja, kot vemo, govorijo glasneje kot besede. V duhu izkazovanja pozornosti bi lahko zastavili na veliko, namesto da bi razmišljali o tem, kaj osebo resnično osrečuje. Tako se morda zdi nakup ukrivljenega televizorja dobra ideja, a bo dotična oseba bolj cenila naročnino na Netflix.

Naj bo darilo odprto

Marsikdo od nas morda meni, da je dajanje gotovine ali darilnih kartic neosebno, vendar po drugi strani to lahko prihrani kar nekaj neprijetnosti, saj sprejemniku omogoči, da izbere tisto, kar želi. V nedavni anketi, v kateri je sodelovalo več kot 7.000 kupcev na črni petek, je 39 odstotkov vprašanih dejalo, da je prejemnik, za kogar darilo kupujejo, "izbirčen". Prihranite si torej nepotrebno ugibanje ugibanje in obdarovancu podarite darilno kartico trgovine v kateri rad nakupuje. Če nasprotujete darilnim karticam ali gotovini, obstaja veliko edinstvenih idej za darila za ljudi, za katere je darilo težko kupiti.

Ustvarite izkušnjo

Ko vse drugo ne uspe, lahko razmišljate o tem, kako ustvariti nepozaben trenutek. Lahko podarite doživetje, kot je npr. obisk muzeja, koncerta, ali večerja v restavraciji. To je darilo, ki zagotovo ne bo obležalo nekje v predalu, vendar se bo vtisnilo v spomin.

