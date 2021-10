Slovensko-hrvaška komisija o delovanju krške nuklearke

20.10.2021 | 14:15

Foto: arhiv; NEK

Bled/Krško - Meddržavna komisija Slovenije in Hrvaške za spremljanje izvajanja pogodbe med državama glede Nuklearne elektrarne Krško (Nek) se je danes na Bledu seznanila z delovanjem elektrarne. Obravnavala je tudi program njene razgradnje in program odlaganja radioaktivnih odpadkov. Naslednje srečanje bo v prvi polovici prihodnjega leta na Hrvaškem.

Današnjemu sestanku sta predsedovala slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislav Ćorić, so sporočili z infrastrukturnega ministrstva.

Meddržavna komisija se je seznanila z delovanjem elektrarne od zadnjega zasedanja komisije, ki je bilo julija lani, obravnavali pa so tudi izpolnjevanje ciljev tretje revizije programa razgradnje Neka in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva iz nuklearke ter začetek priprave četrte revizije teh programov.

Meddržavna komisija je razpravljala še o poročilu o stanju zbranih sredstev v slovenskem in hrvaškem skladu za financiranje razgradnje in shranjevanja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva Neka ter določila termin naslednjega sestanka komisije, ki bo v prvi polovici prihodnjega leta na Hrvaškem.

"Nek dosega odlične delovne, varnostne in ekonomske rezultate ter obratuje varno, zanesljivo in odgovorno do okolja v katerem je," je po srečanju izjavil Vrtovec. Srečanje meddržavne komisije je po njegovih besedah priložnost, da državi obravnavata tudi vsa druga operativna vprašanja v zvezi z izvajanjem določb meddržavne pogodbe, kar so danes tudi uspešno naredili.

Ćorića medtem veseli, da so danes začeli s četrto revizijo programa in da so imenovali koordinacijski odbor, ki bo v naslednjih nekaj letih olajšal pripravo vseh prihodnjih aktivnosti. "Zahvaljujem se slovenski strani za dobro sodelovanje," so Ćorića povzeli na infrastrukturnem ministrstvu.

STA; M. K.