Žužemberški devetošolci s pobudo za varnejšo pot v šolo

21.10.2021 | 08:40

OŠ Žužemberk (foto arhiv)

Foto: Zavod VOZIM

Žužemberk - Učenci 9. razredov več osnovnih šol so občinam Šentjur, Škofja Loka, Štore, Razkrižje, Litija in Žužemberk predali pobude za varnejšo pot v šolo. Med drugim predlagajo višje kazni za kršitelje, izgradnjo kolesarskih poti, postavitev grbin in merilnikov hitrosti v okolici šole ter več ozaveščevalnih aktivnosti o problematiki prehitre vožnje.

Pobude občinam so učenci razvijali v okviru projekta Razmišljam hitro, vozim počasi, ki ga Zavod Vozim izvaja v partnerstvu z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Sipronika in je sofinanciran s strani Javne agencije RS za varnost prometa.

V okviru projekta so učenci 9. razredov osnovnih šol naslavljali hitrost kot enega glavnih vzrokov za nastanek prometnih nesreč. Kot izhodišče za razmišljanje so služili prikazovalniki hitrosti, ki jih je Zavarovalnica Triglav sofinancirala 12 slovenskim občinam. Podatke iz določenega obdobja so učenci analizirali v okviru delavnic in nato iskali možne rešitve za zmanjšanje hitrosti vozil na cestah v okolici šole.

Srečanja županov in drugih predstavnikov omenjenih občin z učenci osnovnih šol so potekala v spletnem okolju. Med predlogi so se znašli tudi omejitev hitrosti okoli šole in hiš na 30 kilometrov na uro, "da nam vozniki ne povozijo muck", ter postavitev vidnejših znakov, da je ob cesti šola. "Nekateri vozniki ne vedo, da je tukaj šola. Želimo, da bi bila tukaj znak ali kamera, da bi vozniki vozili počasneje," so zapisali učenci.

Pobude so prispevali učenci osnovnih šol Blaža Kocena Ponikva (Občina Šentjur), Ivana Groharja, Bukovščica (Občina Škofja Loka), Štore (Občina Štore), Janeza Kuharja (Občina Razkrižje), Gabrovka - Dole (Občina Litija) in Žužemberk (Občina Žužemberk).

Predstavniki občin so po navedbah Zavoda Vozim pozdravili pobude učencev in njihovo aktivacijo. Povečini se strinjajo z opažanji učencev, saj do podobnih ugotovitev marsikje prihaja tudi na zborih občanov. Dodali pa so, da so nekateri od predlogov, kot so višje kazni za kršitelje, izven pristojnosti občin.

Aktivacijo mladih pozdravlja tudi predstavnica Zavarovalnice Triglav Ana Cergolj Kebler. "V Zavarovalnici Triglav smo v zadnjih letih že več kot 80 lokalnim skupnostim pomagali, da so lahko pridobile prikazovalnike hitrosti. Prikazovalnik je koristen opomnik, a najlepše je, ko postane uporabno orodje, vir idej za umirjanje prometa in podlaga za konkretne ukrepe. Prav k temu so pripomogli učenci v 12 šolah, kjer so strnili glave za umirjanje prometa v svojem kraju. Njihove današnje neobremenjene ideje so sprememba jutrišnjega dne," je dejala.

V Zavodu Vozim izpostavljajo, da so učenci kljub mladosti zelo vpleteni v promet kot sovozniki, kolesarji ali pešci in so se v veliki večini tako ali drugače že srečali s prehitro vožnjo, izkusili strah ali se kako drugače počutili ogrožene.

Partnerjem projekta se zdi posebej pomembno zaščititi najmlajše in najranljivejše udeležence v prometu ter hkrati med učenci in mlajšo populacijo utrjevati zavedanje, da njihov glas šteje.

M. K.