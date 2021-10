Gorelo v Šmihelu in na Dvoru

21.10.2021 | 07:00

Sinoči ob 21.30 je v Šmihelu v Novem mestu gorelo ostrešje lesenega bivalnega objekta velikosti 6 x 8 metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar omejili in pogasili. Gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu so ostali na gasilski straži do 23.00. Na kraju so bili prisotni policisti.

Dimniški požar v lokalu se je razširil na streho

Minulo noč ob 2.20 je na Dvoru, občina Žužemberk, v gostinskem lokalu prišlo do dimniškega požara. Ogenj se je razširil na električno napeljavo ob dimniku, tramove, lesen strop ter del ostrešja. Požar sta z gasilnimi aparati pričela gasiti policista, dokončno pa pogasili gasilci PGD Dvor in Žužemberk. Gasilci so odstranili del stropa, leseni opaž in izolacijo, pogasili žarišča, očistili dimnik ter objekt pregledali s termo kamero. Gasilci PGD Dvor so do jutra ostali na gasilski straži.

Nesreča na AC

Ob 13.57 je na avtocesti Smednik – Drnovo v naselju Zaloke, občina Krško, prišlo do prometne nesreče z udeležbo osebnega vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Reševalci NMP Krško so poškodovanega na kraju oskrbeli.

Kača v mestu

Ob 12.13 so gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev v Krškem s strokovnim posegom odstranili kačo in jo vrnili v naravno okolje.

Odprli vrata hiše

Ob 19.47 so na Malem Vrhu, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH na izvodu GRIČ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, TP GRIČ PRI DOBLIČAH, TP DOBLIČKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del OBČASNO DVAKRAT prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS, TP GRADENJE-VINJI VRH in TP KOZJANE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kalce Naklo, nizkonapetostno omrežje Naklo levo med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki Trn, nizkonapetostno omrežje – Veliki Trn med 8.15 in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP HE Boštanj, LR HE Boštanj, Sevnica Baron med 15. in 17. uro; na območju TP Brezovo Bukovje, nizkonapetostno omrežje Rovišče Žibert med 10. in 13. uro; na območju TP Bojnik, nizkonapetostno omrežje Čampa pa med 8. in 12. uro.

M. K.