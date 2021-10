Krkaši po tretji zmagi še stoodstotni v državni ligi

21.10.2021 | 07:50

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 3. krogu lige Nova KBM sinoči na domačem parketu premagali Rogaško s 77:64 (25:12, 47:35, 62:53).

* ŠD Leona Štuklja, gledalcev 200, sodniki: Špendl, Rener, Smrekar.

* Krka: French 8, Gibbs 8 (2:2), Stipčević 7 (3:3), Kosi 18 (4:6), Lapornik 7, Špan 4 (2:2), Stavrov 7, Škedelj 7 (1:2), Macura 11 (3:4).

* Rogaška: Vujačić 17 (3:4), Primorac 10 (5:6), Bratož 11 (3:6), Armstrong 8 (0:1), Jackson 13 (2:2), Močnik 3, Šikanič 2.

* Prosti meti: Krka 15:19, Rogaška 13:19.

* Met za tri točke: Krka 2:27 (Stavrov, Lapornik), Rogaška 7:21 (Vujačić 2, Bratož 2, Primorac, Jackson, Močnik.

* Osebne napake: Krka 24, Rogaška 16.

* Pet osebnih: /.

Novomeščani so kljub zelo slabemu metu za tri točke (2:27) prišli še do tretje zmage v novi sezoni in so tako ob Termah Olimia in Šenčurju še stoodstotni v ligi. Na drugi strani je Rogaška, ki je bila praktično celo tekmo v zaostanku, zmagi dodala drugi poraz.

Novomeščani so tekmo silovito odprli in si že v prvi četrtini priigrali 16 točk prednosti (25:9). Čeprav so se vmes Slatinčani približali na šest točk, pa so gostitelji tudi po prvih 20 minutah imeli lepo prednost 12 točk.

Tudi tretjih deset minut je minilo s podobno razliko med ekipama, v zadnji četrtini pa so imeli domači prav tako bolj ali manj vse pod nadzorom in ves čas ohranjali dovolj visoko prednost za miren zaključek tekme. Največ so vodili za 18 točk.

Pri zmagovalcih je prednjačil Jan Kosi z 18 točkami in 11 skoki, Petar Vujačić je pri poražencih zbral 17 točk, Ronald Jackson pa je dodal 13 točk in 11 skokov.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Jan Kosi 18

Največ skokov: Hasahn French 11

Največ asistenc: Rok Stipčević 6

Največ pridobljenih žog: Hasahn French 2

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Jan Kosi 25

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Pričakoval sem, da bodo po nedeljski zmagi v ABA ligi fantje nekoliko sproščeni, kar se je tudi pokazalo na današnji tekmi. Vseeno so pokazali pravi karakter in stisnili do samega konca tekme. Tekma je pokazala, da je naša obramba edina konstanta. Danes smo zadeli samo dve trojki v 27 poskusih, kar se nam še ni zgodilo, seveda pa se nam podobno lahko zgodi tudi v nadaljevanju sezone. Zato je edin konstanta obramba, skok, energija, volja in želja, ostalo je relativno. Čestitke fantom za zmago. Sedaj se moramo dobro spočiti, nato pa se po najboljših možnostih pripraviti na tekmo s Partizanom.«

Krkaši imajo v Ligi Nova KBM tri zmage, v prihodnjem krogu pa bodo v torek, 26.10., gostili Triglav. Že v soboto, 23. 10., pa jih čaka gostovanje v AdmiralBet ABA ligi pri neporaženemu Partizanu.

M. K.; STA