Semič nagrajena občina na Evropskem tednu mobilnosti

21.10.2021 | 09:20

Udeleženci zaključnega dogodka Evropskega tedna mobilnosti na zaključni prireditvi v Novi Gorici (foto: MZI)

Evropski teden mobilnosti, ki poteka že dvajseto leto zapored, je bil letos posvečen promociji aktivnih oblik mobilnosti. V kar 84. sodelujočih občinah so med 16. in 22. septembrom posameznike spodbujali k uporabi alternativ avtomobilskemu prometu. Dve od njih, Mestno občino Celje in Občino Semič, so na sklepnem srečanju koordinatorjev 19. oktobra nagradili za posebej aktiven in pester program, ki trajnostno mobilnost spodbuja dolgoročno, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

V septembru so v velikem delu Slovenije pod sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno« zaživele raznolike pobude in aktivnosti, ki so posameznike spodbujale k hoji ter uporabi kolesa in potniškega prometa kot zdravim izbiram za pot v šolo ali službo. V vse večjem številu občin pa kratkotrajne promocijske akcije dopolnjujejo dolgoročni programi, ki si prizadevajo za trajne ukrepe in ki jih občine izvajajo celo leto: mnoge občine ETM na primer povezujejo z izvajanjem Celostne prometne strategije. Prav takšni programi ključno vplivajo na aktivno mobilnost občanov pri vsakdanjih opravkih. Njihovo izvedbo omogočajo zagotovljena finančna sredstva za vsakoletne aktivnosti, s katerimi občine in koordinatorji projekte dolgoročno načrtujejo, dopolnjujejo pa jih s prijavami na različne razpise. Sprotno vrednotenje projektov nagrajuje ambiciozne in trajne ukrepe, ki v resnici spreminjajo potovalne navade občanov, so prepričani v ministrstvu.

Na zaključnem dogodku so torej razglasili zmagovalni občini v dveh kategorijah, med mestnimi in nemestnimi občinami. Občina Semič je s številnimi aktivnostmi za vse generacije, na primer Parkirni dan, Kokoška Rozi, raznovrstnimi pohodi in kolesarskimi izleti, preizkusi telesne pripravljenosti ter promocijo uporabe vlaka in električnih koles občane povabila k uporabi alternativ avtomobilskemu prevozu, ob tem pa se je povezala z vrsto lokalnih organizacij.

Priznanje tudi za Novomeščane

Priznanja za aktivno promocijo trajnostne mobilnosti so prejele še Občina Dravograd, Občina Puconci, Mestna občina Koper in Mestna občina Novo mesto.

M. K.