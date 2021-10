FOTO: Zagorelo v kuhinji lokala na Dvoru, policista preprečila večjo škodo

21.10.2021 | 12:00

Fotografije z Dvora: PGD Dvor

V minuli noči so bili policisti obveščeni, da naj bi se v gostinskem lokalu na območju Žužemberka sprožila alarmna naprava. Na kraj sta bila takoj napotena policistka in policist PP Novo mesto, ki sta ugotovila, da je prišlo do požara v kuhinji lokala na Dvoru, ogenj pa se je hitro širil na električno napeljavo ob dimniku, tramove, lesen strop ter del ostrešja. Z gasilnim aparatom sta takoj začela gasiti požar in vztrajala vse do prihoda gasilcev. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v dimniku, ogenj se je, kot omenjeno, delno razširil tudi na streho, nastalo je za okoli tisoč evrov škode. Gasilci PGD Dvor in Žužemberk so odstranili del stropa, leseni opaž in izolacijo, pogasili žarišča, očistili dimnik ter objekt pregledali s termo kamero.

Policistka in policist sta s hitrim in učinkovitim posredovanjem preprečila, da bi ogenj zajel celotno stavbo oziroma da bi nastala večja premoženjska škoda, v današnjem poročilu dodajajo na PU Novo mesto.

Gorelo tudi v Šmihelu v Novem mestu

Okoli 21.30 so bile dežurne službe obveščene tudi o požaru bivalnega objekta v naselju Šmihel. Požar so gasilci omejili in pogasili, okoliščine in vzrok za nastanek požara policisti še preiskujejo. V času požara v objektu ni bilo nikogar.

Na AC silovito trčil v zadnji del tovornjaka

Danes nekaj po 5. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Zalokah. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto je 36-letni voznik osebnega avtomobila silovito trčil v zadnji del tovornega vozila srbskih registrskih oznak, ki je s pospeševalnega zapeljal na desni prometni pas. Reševalci so 36-letnega voznika oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah gre za lažje poškodbe. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Prvi bo ribaril, drugi pasel ovce

Na parkirnem prostoru v Dobruški vasi je nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel tri ribiške palice in ribiški pribor.

V okolici Gorice na območju PP Krško je neznanec s pašnika odpeljal dve ovci in poškodoval ograjo. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 800 evrov.

Na meji zasegli 10,5 kg tobaka

Policisti PMP Metlika so na vstopu v Slovenijo pregledali vozilo 29-letnega državljana Bosne in Hercegovine. V avtomobilu so našli 10,5 kilograma tobaka. Tobak so zasegli in o najdbi obvestili delavce FURS-a, ki so prevzeli nadaljnji postopek zoper kršitelja.

Migranti

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo na podvozju tovornega vozila romunskih registrskih oznak odkrili državljana Tunizije, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Žuničev (PP Črnomelj) pa so policisti prijeli devet državljanov Afganistana. Postopki s tujc še niso zaključeni.

M. K.