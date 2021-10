Včeraj 1845 okužb; koliko Slovencev izpolnjuje pogoj PC?

21.10.2021 | 11:10

V raziskavi so izračunali, koliko Slovencev izpolnjuje pogoj PC. (foto: Profimedia)

Slovenske zdravstvene službe so včeraj ob 6639 opravljenih PCT testih potrdile 1845 novih primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je bil znova visok, 27,8-odstoten. Epidemiološka slika je v primerjavi s prejšnjo sredo pričakovano slabša, kar je v skladu s trendom v zadnjem tednu. Preteklo sredo je bilo ob 20,1-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 1082 novih primerov okužbe.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 1306, kar je 108 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 706 okužb na 100.000 prebivalcev oziroma 42 več kot dan prej.

Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 14.904 oseb.

Danes v slovenskih bolnišnicah leži 421 covidnih bolnikov, od katerih jih 120 potrebuje intenzivno terapijo. Sedem covidnih bolnikov je na žalost umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 33 covidnih bolnikov (včeraj 32), od tega osem na intenzivni terapiji. Sprejeli so pet novih pacientov in jih štiri odpustili.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 27, Črnomelj 11, Trebnje 10, Metlika, Ribnica in Mirna Peč 6, Straža in Dolenjske Toplice 5, Škocjan 4, Semič in Šentrupert 3, Šmarješke Toplice, Mirna in Mokronog Trebelno 2, Šentjernej in Žužemberk 1

Posavje - Sevnica 27, Krško 24, Brežice 21, Radeče 5, Kostanjevica ob Krki 3, Bistrica ob Sotli 2

Koliko Slovencev izpolnjuje pogoj PC?

Raziskava družbe Valicon kaže, da je za covid-19 še vedno dovzeten znaten delež slovenskega prebivalstva. Ob tem je treba seveda upoštevati, da zaščita pred resnejšim potekom bolezni ni stoodstotna niti pri cepljenih in prebolevnikih.

Glede na izsledke raziskave, ki jo je 18. oktobra izvedla družba Valicon, v Sloveniji pogoj PC (prebolevnost, cepljenje) izpolnjuje 65,2 odstotka prebivalstva oziroma 1.376.000 prebivalcev, kar pomeni, da ima virus na voljo še veliko potencialnih kandidatov za okužbo.

V raziskavi so sicer upoštevali uradne podatke za cepljene, skupno število prebolevnikov, ocenjeno na podlagi rezultatov ankete, ki so jih ekstrapolirali na celotno prebivalstvo, ter delež cepljenih med prebolevniki. Kot so pojasnili na Twitterju, delež prebolevnikov v starostni skupini od 18 do 75 znaša 29,2 odstotka oziroma 454.000 prebivalcev. Delež prebolevnikov, ki so mlajši od 18 let ali starejši od 75, so nato ocenili na z "upoštevanjem porazdelitve potrjenih okužb po starosti" glede na podatke NIJZ. Prišli so do skupnega števila 554.000 prebolevnikov. Izračunali so tudi, da je v Sloveniji trenutno približno 311.000 prebolevnikov, ki (še) niso bili cepljeni.

M. K.