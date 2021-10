Pitbuli so mu do smrti ogrizli mamo

21.10.2021 | 17:40

Tragedija se je zgodila septembra 2017. (vse fotografije: arhiv DL)

Novo mesto/Mavrlen - Po štirih letih od smrtonosnega napada pitbulov na 74-letno Tatjano Šum, se bo predvidoma v petek o krivdi na novomeškem okrožnem sodišču izrekel njen sin in lastnik psov Miha Šum.

Trije pitbuli so v naselju Mavrlen blizu Črnomlja 12. septembra 2017 napadli 71-letno Tatjano Šum, ki jih je nameravala nahraniti. Nesrečno žensko so psi, ki jih je redil njen sin, tako hudo ranili, da je v novomeški bolnišnici še isti dan izgubila boj za življenje.

Po začetni nujni oskrbi v reanimacijskem prostoru so zdravniki ugotovili ugrize po vratu, prsnem košu in okončinah, CT-diagnostika pa je pokazala izjemno hude poškodbe okostja, mehkih tkiv in žil. S tako hudimi poškodbami oziroma posledicami ugrizov domače živali se v novomeški bolnišnici še niso srečali, so takrat poudarili.

Najbolj krvoločen je bil najmanjši Babajega

Eden od sosedov, ki je napadeni med prvimi priskočil na pomoč, je za Dolenjski list povedal, da je njegovo pozornost pritegnilo čudno oglašanje psov. Sosedje so bili sicer laježa vajeni, vendar je bilo tokrat nekoliko drugačno. Ko so se približali hiši, so opazili psa, ki je v gobcu držal glavo 71-letnice in jo vlekel po dvorišču. V hiši je bilo takrat sicer osem odraslih psov in šest mladičev, po sosedovih besedah pa jih je bilo včasih celo več kot 20. Najbolj krvoločen je bil menda najmlajši od odraslih psov Babajega, ki naj bi Tatjano ogrizel že enkrat prej.

Vinekd v naselju Mavrlen, kjer se je zgodil napad.

Že naslednji dan je privlekel novega pitbula

»Sosed je mislil, da se igra s cunjo, je pa mojo mamico napadel,« je med drugim dejal Šum po dogodku za Planet TV. Tožilstvo ga zdaj bremeni povzročitve smrti iz malomarnosti (zagrožena kazen od pol leta do pet let zapora) in mučenja živali (v tem primeru mu grozi denarna kazen oziroma do pol leta zapora). Osem odraslih psov in pet mladičev, ki jih je Šum redil v neprimernih okoliščinah, so po dogodku odpeljali v zavetišče, tri najbolj agresivne pa so evtanazirali. Je pa možakar že dan po tragediji na vikend privlekel novega psa, približno pol leta starega pitbula, vendar mu ga je veterinarska inšpekcija še isti dan odvzela.

Pred desetletjem odmevala afera Baričevič

Primeri, ko je pes do smrti poškodoval človeka, so izredno redki. Podatki veterinarske uprave kažejo, da se je v zadnjih 11 letih to pripetilo trikrat. Februarja 2010 in še dolgo zatem je odmevala afera Baričevič oziroma afera z bulmastifi. Več psov te pasme je takrat do smrti ogrizlo svojega lastnika, zdravnika Sašo Baričeviča. Ti so že štiri leta prej napadli in poškodovali soseda, a so jih takrat kljub odločitvi inšpektorata, da jih je treba uspavati, vrnili lastniku.

Marčevska tragedija v Mengšu

Drugi primer je odmeval letos marca, ko je na Prešernovi cesti v Mengšu mešanec med rotvajlerjem in nemškim ovčarjem na ograjenem dvorišču hiše, ki jo je čuval na verigi, napadel osemletno deklico, ki se mu je približala. Poskušala mu je dati neki priboljšek, a se je zapletla v verigo in padla nanj. Pes jo je tako hudo ogrizel, da ji ni pomagala niti hitra pomoč reševalcev. Ljubljanski policisti so konec aprila končali preiskavo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti, vendar so prišli do zaključka, da v tem primeru ni šlo za kaznivo dejanje, temveč splet nesrečnih okoliščin, za katere ne more biti odgovoren nihče.

S.S.