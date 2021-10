Izdano gradbeno dovoljenje za hitro cesto od AC do priključka za Revoz; gradnja pomladi?

21.10.2021 | 13:10

Simulacija predvidene hitre ceste s potekom nad Šmarješko cesto. (Vir: CI 3ROS-jug)

Ljubljana/Novo mesto - Ministrstvo za okolje in prostor je Darsu izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo dela 3. razvojne osi jug, so potrdili na ministrstvu. Gre za pet kilometrov hitre ceste od priključka dolenjske avtoceste Novo mesto - vzhod do priključka za tovarno Revoz. Na Darsu odločitev pozdravljajo in napovedujejo, da bi lahko gradnja stekla spomladi.

Kot so sporočili iz Darsa, gre za pomemben infrastrukturni projekt, ki ga poleg ministrstva za infrastrukturo podpirajo Mestna občina Novo mesto, tamkajšnji gospodarska in obrtna zbornica, predvsem pa prebivalci.

Gradnja pet kilometrov dolgega odseka hitre ceste bo, kot pravijo, lahko stekla po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in zaključku izbora izvajalca del, kar pričakujejo, da se bo zgodilo ob koncu zime. Rok za izgradnjo je štiri leta po uvedbi v delo.

3. razvojna os jug je razdeljena na dva odseka. Na prvem sta predvideni gradnji 5,05 kilometra hitre štiripasovne ceste od priključka dolenjske avtoceste Novo mesto - vzhod mimo Mačkovca in Cikave do priključka Osredek, ki bo hkrati tudi priključek za tovarno Revoz (1. in 2. etapa), nato pa še gradnja hitre ceste naprej skozi Gorjance do priključka Maline v dolžini 12,4 kilometra (3. in 4. etapa). Na drugem odseku je predvidena gradnja hitre ceste od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika v dolžini 10,5 kilometra in od Gradnika do Črnomlja jug v dolžini 20 kilometrov.

Predvidena je gradnja skupno sedmih izvennivojskih priključkov, treh mostov, štirih viaduktov in predora skozi Gorjance v dolžini 2,3 kilometra. Načrtovanih je tudi 10 nadvozov in podvozov, dva podhoda in dve počivališči (Težka Voda vzhod in Težka Voda zahod).

Po navedbah Darsa so priprave na gradnjo obeh odsekov v različnih fazah. Za 1. in 2. etapo prvega odseka, to je od avtoceste do Osredka, je bilo v sredo izdano gradbeno dovoljenje. Izvedeno je bilo tudi javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del po omejenem postopku, v katerem se je v prvi fazi preverjalo sposobnost ponudnikov. V prihodnjih dneh bo sledila druga faza postopka javnega naročanja, v katerem bodo ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost, pozvani k predložitvi ponudb, pravijo na Darsu. Najvišja dopustna vrednost gradbenih del je 102,5 milijona evrov brez DDV.

Za 3. in 4. etapo prvega odseka, torej gradnjo ceste od Osredka do Malin, je bila julija lani sklenjena projektantska pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Pretežni del geološko-geomehanskih del je zaključenih, nadaljujejo z izdelavo strokovnih podlag in projektiranjem. V večjem delu trase je bila parcelacija že izvedena, potekajo aktivnosti za odkup objektov, ki so predvideni za rušitev, in zemljišč, potrebnih za gradnjo.

Za drugi odsek ceste, to je naprej od priključka Malin do mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug, je bila ta mesec podpisana pogodba za izdelavo študije izvedbe projekta ter predinvesticijske zasnove. Sledi izdelava projektne ter ostale dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja, pojasnjujejo na Darsu.

Prvi odsek hitre ceste je pomemben predvsem za nekatere velike novomeške industrijske družbe, predvsem Revoz, medtem ko Belokranjci že dolgo časa čakajo predvsem na premike pri gradnji hitri ceste do Malin in potem naprej do Metlike in Črnomlja.

Tretja razvojna os je predvidena kot povezovalna cesta od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško in bo severno in jugovzhodno Slovenijo povezala z državnim avtocestnim križem.

STA; M. K.