Veter preglavice povzročal tudi na Dolenjskem

21.10.2021 | 18:45

Simbolna slika (foto: arhiv; B. V.)

Močan veter je danes povzročal nekaj preglavic predvsem v severovzhodni Sloveniji in na Dolenjskem. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili 21 dogodkov. Največ je bilo podrtih dreves.

Ob 9.09 je na cesto v bližini naselja Cerov Log, občina Šentjernej, padlo drevo in oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je razžagal in odstranil drevo.

Podobno se je zgodilo ob 12.48, ko je drevo padlo na cesto Črnomelj-Tribuče, tudi zanj je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Nesreča na AC

Ob 5.06 sta na avtocesti pri Smedniku, občina Krško, trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gorele saje v dimniku

Ob 07.38 so v naselju Drežnik, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Hrast Perudina so očistili dimnik ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Ob 14.53 je v naselju Ravno, občina Krško, gorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Pred prihodom gasilcev je požar pogasil domačin z gasilnikom na prah, ter izpraznil kurišče. Gasilci PGE Krško in PGD Smednik so pregledali ostrešje s termovizijsko kamero in lastniku zaradi neuporabnega dimnika prepovedali nadaljnje kurjenje.

Motorno olje na cesti

Ob 11.13 je bilo na cesti Novo mesto-Metlika pri Vahti razlito motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so z absorbentom posuli razlito olje in očistili cestišče v dolžini enega kilometra. Dežurni delavec cestnega podjetja je zavaroval kraj razlitja s cestno signalizacijo.

Osje gnezdo v luknji na fasadi

Ob 11.04 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Lekarni Sevnica, kjer so iz luknje na fasadi odstranili osje gnezdo.

M. K.