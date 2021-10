Zdravilišča med jesenskimi počitnicami skoraj polno zasedena

22.10.2021 | 08:15

Balnea v Dolenjskih Toplicah (foto: arhiv)

Šmarješke Toplice (kraji.eu)

Terme Čatež (arhiv)

Šmarješke Toplice/Čatež ob Savi - Slovenska zdravilišča, ki so bila lani zaradi epidemije v času jesenskih počitnic zaprta, bodo med letošnjimi skoraj polno zasedena. V nekaterih je mogoče rezervirati kakšno sobo le še med tednom. Večina gostov je domačih, tujih pa bo največ iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Češke, Nemčije in Madžarske.

Trenutni podatki kažejo, da bodo nastanitvene zmogljivosti Term Krka med jesenskimi počitnicami polno zasedene, so povedali v podjetju. Tako v Termah Dolenjske Toplice in Termah Šmarješke Toplice kot v Talasu Strunjan in na Otočcu se polnijo zadnje proste sobe. Gostje bodo v njihovih hotelih bivali v povprečju od tri do pet dni, večina pa je domačih gostov.

V času jesenskih počitnic so nastanitvene kapacitete Term Čatež na lokaciji na Čatežu že skoraj polno zasedene, zelo dobro zaseden je tudi njihov hotel Aquapark Žusterna.

"Že tradicionalno v tem času zaradi šolskih počitnic prevladujejo slovenski gostje, letos še toliko bolj zaradi možnosti koriščenja turističnih bonov. Tuji gosti letos ostajajo v manjšini, prihajajo pa večinoma iz sosednjih zahodnoevropskih držav. Povprečna doba bivanja je od dva do tri dni, sicer pa lahko gosti še zadnje sobe poiščejo in rezervirajo," so še povedali v Termah Čatež.

Kako pa drugod?

Kot so povedali v Termah Olimia, bosta oba njihova hotela, Breza in Sotelia, med počitnicami polna, primerljive razmere so tudi v aparthotelu Rosa in vasi Lipa. Naslednji teden bo tako pri njih dnevno bivalo od 1400 do 1500 gostov. V veliki večini so to krajša bivanja od dve do tri noči, v apartmajih pa je tudi nekaj gostov, ki so se odločili za petdnevno bivanje.

V Thermani Laško bodo med jesenskimi počitnicami polno zasedeni, njihovi gostje bodo v povprečju bivali tri dni. Prednjačijo pa domači gostje.

V Termah Zreče in na Rogli bodo glede na trenutne rezervacije v času počitnic skupaj ustvarili 6200 nočitev, in sicer skoraj v celoti slovenskih gostov. Terme Zreče bodo 99-odstotno zasedene, Rogla pa 72-odstotno. Gostje bodo v Termah Zreče v povprečju bivali štiri noči, gostje na Rogli pa tri noči, so povedali v Uniturju.

Tudi v Termah Dobrna so vse zmogljivosti že skoraj polno zasedene, so ocenili v družbi. Dejali so tudi, da med gosti niso le družine, ampak tudi pari in seniorji. Med gosti prevladujejo slovenski, veseli pa jih, da se ponovno odpira tudi tujina, zlasti bližnje države.

"Zasedenost kapacitet v skupini Sava Hotels & Resorts je tako na obali, Bledu kot v termah na vseh sedmih destinacijah St. Bernardin resort Portorož, Salinera resort Strunjan, San Simon resort Izola, Sava Hoteli Bled, Terme Ptuj, Terme 3000 - Moravske Toplice in Zdravilišče Radenci v času krompirjevih počitnic odlična, smo skoraj polni, seveda pa se najde še kakšna prosta soba," pa so sporočili iz Sava turizma.

Po njihovi oceni je zasedenost njihovih nastanitvenih objektov primerljiva s predkoronskim letom 2019. Prevladujejo domači gostje, poleg tega pa jih bodo obiskali tudi tuji gostje, predvsem iz Avstrije, Nemčije, Češke in Madžarske.

STA; M. K.