V ognju uničen avtomobil

22.10.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL; I. V.)

Včeraj ob 17.50 je na cesti Semič - Črnomelj pri naselju Kot gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj, Kot-Brezje in Petrova vas so pogasili požar, vozilo je uničeno. Delavec cestnega podjetja je zavaroval kraj požara s prometno signalizacijo.

Gorelo na Košenicah

Ob 20.14 je na Košenicah v Novem mestu gorel kup vejevja in suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili ogenj na površini okoli dvajset kvadratnih metrov.

Gasilci odprli vrata bloka

Ob 18.25 so v ulici Nad Mlini v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja večstanovanjskega objekta.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh v naseljih Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Trebča vas, Zafara, Baragova in Jurčičeva ulica ter vsa naselja Ajdovske planote v občini Žužemberk, da je zaradi okvare na vodnem viru potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 2 na izvodu MOŠE PIJADE 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE, izvod Trgovina.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS, TP VINJI VRH - STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM, izvod 2.SLAVIČ;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH, izvod 3.3.AŽENTAL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TPŠentrupert vas, nizkonapetostno omrežje Frelih levo med 09:00 in 10:30;Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje PS Omarica mizar, trgovina med 11:00 in 14:00 inBitna vas, nizkonapetostno omrežje Bitna vas med 09:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 11. in 13.30 uro na območju TP Globoko vas, Mali vrh, Globoko šola, Mali vrh, Dobrava, Globoko, Dobrava in Piršenbreg; na področju nadzorništva Krško mesto pa med 8. in 14. uro na območju TP Vrbje, nizkonapetostno omrežje Vrtača.

M. K.