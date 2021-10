Zaradi hude kadrovske stiske v ZD Trebnje občasno zapirajo ambulante

22.10.2021 | 12:00

ZD Trebnje

Direktorica zavoda Vera Rozman

Trebnje - O pomanjkanju kadra v naših zdravstvenih ustanovah veliko poročamo, nazadnje smo o tem pisali pred kratkim, ko je Zdravstveni dom Trebnje zapustil priljubljeni pediater. In prav iz tega zavoda prihaja informacija, da se je kadrovska situacija na področju splošnih ambulant in zagotavljanja dežurstva kritično zaostrila.

Po besedah direktorice Vere Rozman je ''Zdravstveni dom poskušal z notranjimi viri obvladovati situacijo, vendar smo možnosti do konca izčrpali.

Uporabnike naših storitev smo zato prisiljeni obvestiti, da se bo razpoložljivost in dostopnost zdravstvenih storitev zmanjšala. Občasno bomo prisiljeni zapirati ambulante (v primeru odsotnosti zdravnika), kajti ostali zdravniki ne morejo več prevzemati dodatnih obremenitev.''

Pred naročilom na obravnavo oziroma pred obiskom zdravnika pacientom oz. svojcem svetujejo, da preverijo stanje glede delovanja ambulante, dovolj zgodaj naj si zagotovijo potrebne recepte in napotnice.

Predvidevajo, da bodo tako zaostrene razmere trajale do aprila prihodnjega leta.

Zdravstveni dom Trebnje, še dodajajo v zavodu, si obstoječe situacije, ki je rezultat neustreznega delovanja zdravstvene regulative, ni želel, ne more pa omiliti in kompenzirati ''vse nepravilnosti, ki so se v zdravstvenem sistemu dogajale zadnjih 20 let.'' Zavedajo da se težav, ki jih bodo zaradi omejitev imeli uporabniki, vendar so zaradi kritičnega pomanjkanja družinskih zdravnikov v Sloveniji pri reševanju težav, kot pravijo, nemočni.

