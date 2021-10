FOTO: Prenovili vaško cesto z vodovodom

22.10.2021 | 09:00

Županu Jožetu Papežu so pri rezanju traku pomagali poslanka Anja Bah Žibert, domačin Franci Košiček in predstavnik izvajalcev Gašper Zupančič iz podjetja Gostgrad.

Izvajalci del skupaj z direktorjem Občinske uprave Tomažem Hrastarjem.

Iz vodovoda je priteklo celo vino.

Gornji kot - V Gornjem Kotu pri Dvoru so včeraj uradno odprli prenovljeni 700 metrov dolgi asfaltirani odsek in ostalo infrastrukturo. Rekonstrukcijo vodovodnega omrežja je občinska uprava začela pred dobrim mesecem dni, v dogovoru z vaščani pa so vgradili napeljavo za javno razsvetljavo in na novo položili asfaltno prevleko.

Občina je po besedah župana Jožeta Papeža za celotno naložbo odštela okoli 150.000 evrov. »Vesel sem, da smo uspešno zaključili še eno pomembno investicijo, ki bo v dobro vseh vaščanov,« je dejal Papež in dodal, da bodo glede na finančne možnosti kljub odplačevanju dolgov do konca leta prenovili še nekaj odsekov in javnih površin, luči pa naj bi zasvetile prihodnje leto.

Te dni denimo prenavljajo cesto v Srednjem Lipovcu, kjer bodo z izgradnjo betonskega zidu omogočili širitev vozišča, zgradili bodo tudi nov sekundarni vodovod.

Na Žužemberškem bodo do konca leta sanirali še nekaj več kot polkilometrsko cesto v Dolnji Križ in krajše odseke nekaterih drugih lokalnih cest z razpokano asfaltno prevleko.

Številne zbrane sta včeraj pozdravili tudi poslanka državnega zbora Anja Bah Žibert in domačinka Milena Legan. Sledil je slavnostni del odprtja in prerez traku, kar so storili župan Jože Papež ob pomoči Anje Bah Žibert, domačina Francija Košička in predstavnika izvajalcev Gašperja Zupančiča iz podjetja Gostgrad. Blagoslov za varno pot je podelil žužemberški dekan Franc Vidmar.

Duhovit program z glasbenimi vložki domačinov je povezovala Lilijana Hrovat.

S. Mirtič

