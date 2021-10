Nič ne kaže na izboljšanje, tudi v četrtek skoraj 2000 okuženih; regija: Kočevje 47; NM 38

22.10.2021 | 11:10

Trend slabšanja epidemiološke slike se nadaljuje, kot v celotnem zadnjem tednu tudi četrtkovi podatki ne nudijo utehe.

V Sloveniji so včeraj potrdili 1965 novih primerov okužbe s sars-cov-2, opravljenih pa je bilo 6867 PCR testo, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih testov ostaja izjemno visok, včeraj je bilo namreč pozitivnih 28,6 odstotka testirancev. Pogled na prejšnji četrtek, ko so potrdili 1104 nove primere okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 21,5-odstoten, kaže, da je epidemija še vedno v polnem zagonu.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 1429, kar je 123 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 759 okužb na 100.000 prebivalcev oziroma 53 več kot dan prej.

Po oceni NIJZ se je število aktivnih okužb v državi dvignilo za 1136 in trenutno znaša 16.040.

Vlada pri ukrepanju v prvi vrsti stavi na podatke o stanju v slovenskih bolnišnicah, kjer so v zadnjem dnevu prav tako zabeležili znatno poslabšanje. Danes zjutraj je bilo namreč zaradi covida-19 hospitaliziranih 440 bolnikov, kar 19 več kot včeraj. Na enotah za intenzivno nego jih je ležalo 122 (včeraj 120). Na žalost je osem bolnikov umrlo, kažejo podatki sledilnika. V Sloveniji je doslej zaradi covida-19 ali z njim umrlo že 4669 oseb.

Kot so danes sporočili iz UKC Ljubljana, je povprečna starost covidnih bolnikov pri njih na navadnih oddelkih 67 let (najmlajši 31 in najstarejši 96 let) ter 62 let na enotah za intenzivno nego (najmlajši 35 in najstarejši 91 let). Na navadnih oddelkih se sicer zdravi 93 bolnikov, od katerih jih je 29 polno cepljenih. Od 47 covidnih bolnikov na intenzivni terapiji jih je polno cepljenih 12.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 30 covidnih bolnikov (včeraj 33), od tega sedem na intenzivni terapiji. Sprejeli so dva nova pacienta in jih tri odpustili, dva pa sta žal umrla.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 47, Novo mesto 38, Ribnica 15, Črnomelj in Trebnje 13, Metlika 10, Šentjernej 8, Semič 6, Dolenjske Toplice 5, Škocjan in Sodražica 4, Straža, Žužemberk in Šmarješke Toplice 3, Mirna Peč in Mirna 2

Posavje - Krško 21, Sevnica 10, Brežice 7, Kostanjevica ob Krki 2, Radeče 1

M. K.