Šest desetletij gostinskega uka na Dolenjskem

22.10.2021 | 13:00

Šolo in njene dejavnosti so dijaki predstavili na Glavnem trgu s panoji, stojnicami in vodenjem po starem mestnem jedru. Tudi Rudolf Habsburški, ustanovitelj Novega mesta, jim je pri tem pomagal. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pred šestdesetimi leti, 15. septembra leta 1961, je predsednik Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto Niko Belopavlovič podpisal odločbo o odpravi Gospodinjske šole v Novem mestu in prenosu vseh osnovnih in obratnih sredstev in vsega ostalega premoženja na novoustanovljeni Zavod za napredek gostinstva in gospodinjstva v Novem mestu, ki je s to odločbo prevzel tudi vse delavce in uslužbence odpravljene šole, odločba pa je veljala za nazaj, za 1. september.

Ta dan tako šteje za dan ustanovitve tedanje poklicne gostinske šole oziroma današnje Srednje šole za gostinstvo in turizem. Šola se je pred šestdesetimi leti udomila v prostorih nekdanjega Jakčevega hotela, današnjega Jakčevega doma v Sokolski ulici, in se leta 1981 preselila v sedanje prostore v Ulici talcev, njeni učenci pa so praktična znanja pridobivali tako v tedanji delavski menzi, v Restavraciji Breg, ki je v rojstni hiši Božidarja Jakca delovala do denacionalizacije v devetdesetih letih, in v Gostišču Na trgu na novomeškem Glavnem trgu, kjer je šola sinoči s priložnostno slovesnostjo obeležila častitljiv jubilej, ves dan pa so dijaki na trgu predstavljali izobraževalne programe in obiskovalce popeljali po znamenitostih srednjeveškega jedra Novega mesta.

Novomeški podžupan Peter Kostrevc je ravnateljici Maji Skubic Avsec ob jubileju izročil priznanje Mestne občine Novo mesto. (foto: I. Vidmar)

Novomeška Srednja šola za gostinstvo in turizem je danes ena od desetih gostinsko-turističnih šol v Sloveniji in pokriva območje Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Kočevsko-ribniško območje ter mlade usposablja za različne poklice v gostinstvu in turizmu od poklica gastronoma in hotelirja do gastronomsko-turističnega gastronomskega tehnika.

Ravnateljica Maja Skubic Avsec se je ob tej priložnosti zahvalila vsem sedanjim in nekdanjim učiteljem in sodelavcem, ki so prispevali in tudi danes prispevajo, da njim zaupani mladi razvijajo svoje talente, širijo globino duha, se osebnostno kalijo in se zavedajo, da le trdna volja in vloženi trud obrodita sadove.

Med gosti slovesnosti so bili tudi predstavniki sorodnih šol z območja Slovenije in drugih držav nekdanje Jugoslavije, s katerimi novomeška šola dobro sodeluje, med drugim tudi v programu Gatus.

Slavnostni govornik je bil direktor Grma - centra biotehnike in turizma, katerega del je Srednja šola za gostinstvo in turizem, Tone Hrovat, ki je med drugim opozoril tudi na začetek uspešnega sodelovanja s sorodnimi šolami z območja Jugoslavije, ki ga je epidemija prekinila, in na perspektive, ki jih dajejo čedalje večje potrebe po kadrih, ki jih šola izobražuje. »Kako zapolniti vrzel, ki je nastala v kriznem obdobju? Marsikje so naši kadri, ki so med epidemijo ostali brez dela, našli zaposlitev v drugih branžah, že siceršnji primanjkljaj kadrov v gostinstvu in turizmu pa se je v tem času še precej povečal. Dragi sodelavci in partnerji v turizmu. Stopimo skupaj in oblikujmo strategijo, opravimo svoje poslanstvo v izobraževanju mladih, da jih bodo gostinci, hotelirji in turistične agencije s čim bolj odprtimi rokami sprejeli na delo.«

Program proslave šestdesetletnice šole so s plesnimi in glasbenimi točkami popestrili nekdanji in sedanji dijaki.

I. Vidmar

