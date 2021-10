Bloki ostali brez ogrevanja: Zunaj mrzlo, notri tudi

22.10.2021 | 13:45

Stanovalci blokov v Smrečnikovi ulici so zdaj že na toplem. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Stanovalci več blokov v Smrečnikovi ob prvih nizkih temperaturah ostali brez ogrevanja – Puščanje vode odkrili na začetku septembra

Ko so se jutranje temperature na začetku prejšnjega tedna povsem približale ledišču, bi moral biti skrajni čas, da upravljavci končno odprejo kurilno sezono, so radiatorji v več stanovanjskih blokih v Smrečnikovi ulici ostali mrzli. »Nekateri so se sicer znašli in so svoje stanovanje vsaj za silo segreli s kaloriferji, a vsi rezervnih ogrevalnih naprav niso imeli, nekateri, predvsem starejši, pa so se znašli v stiski,« pove predsednik sveta krajevne skupnosti Kandija - Grm Srečko Vovko, ki tudi sam stanuje v enem izmed teh blokov, in dodaja: »Vedeli smo le to, da Zarja menja toplovodne cevi. Krajani so me klicali in spraševali, kdaj bodo začeli kuriti in zakaj so se menjave lotili tako pozno, zakaj tega niso naredili poleti, a vseh informacij nisem imel.«

Zaplet z ogrevanjem je pojasnila direktorica podjetja Zarja Janja Horvat Jaklič, ki nam je že v četrtek obljubila, da bodo nekateri priključeni na ogrevanje že tisti večer, preostali pa naslednji dan, kar se je potem tudi zgodilo.

