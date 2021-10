18-letnici brez vozniške zasegli avtomobil; dnevi se krajšajo, priložnosti za vlomilce pa vse več

22.10.2021 | 14:20

Ilustrativna fotografija (Pixabay)

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Rosalnicah včeraj nekaj pred 18. uro ustavili voznico osebnega atomobila Volkswagen passat. Med postopkom so ugotovili, da 18-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljala vozniškega izpita. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poskus vloma; policisti opozarjajo

V Koroški vasi je med 17.30 in 18.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah mu v objekt ni uspelo priti, povzročil je le škodo na vratih.

Policisti med preiskavami vlomov ugotavljajo, da se storilci pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja in opazujejo hiše in navade stanovalcev. V jesenskem in zimskem času najpogosteje vlamljajo v zgodnjih večernih urah in v tiste hiše, v katerih očitno ni nikogar. Svetujejo, da ob temnih delih dneva, tudi če od doma odidete le za krajši čas (sprehod, odhod v trgovino ipd.), v hiši pustite prižgano luč, televizijski ali radijski sprejemnik – hiša naj ne daje videza, kot da v njej ni nikogar. Ob daljši odsotnosti prosite sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo policiste, pozivajo na PU Novo mesto.

Storilci iz stanovanjskih hiš kradejo denar in nakit, ki ga pogosto še vedno najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Seveda doma ni priporočljivo hraniti večje vsote denarja in vrednejšega nakita. O vlomu takoj obvestite na številko 113. Do prihoda policistov ne vstopajte v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, uničile pa bi se tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Občane policisti tudi pozivajo, da jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil in oseb, ki si ogledujejo hiše. Podatki o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe lahko pripomore k prijetju storilca in uspešni preiskavi kaznivega dejanja, še dodajajo na PU.

Migranti

Policisti so na območju Preloke (PP Črnomelj) izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana in pri Slovenski vasi dva državljana Palestine. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.