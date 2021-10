Štiri leta po tragediji v Mavrlenu lastnik psov na sodišču

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču bi danes moral potekati predpredobravnavni narok zoper Miho Šuma, lastnika treh pitbulov, ki so 12. septembra leta 2017 v Mavrlenu, belokranjski vasici med vinogradu, napadli njegovo 71-letno mamo Tatjano, ki jih je prišla nahranit, in jo tako močno poškodovali, da je v novomeški bolnišnici še isti dan umrla za posledicami ugrizov.

Obtožnica, ki jo je vložilo novomeško okrožno državno tožilstvo, mu očita povzročitve smrti iz malomarnosti, mučenja živali, saj naj bi pse, bilo je osem odraslih in pet mladičev, redil v neprimernih okoliščinah, ter maščevanja uradni osebi zaradi groženj, ki naj bi jih izrekel veterinarski inšpektorici. Vse pse mu je veterinarska inšpekcija odvzela.

Njegov zagovornik odvetnik Aleksander Sitar, ki brezposelnega Šuma zastopa v okviru brezplačne pravne pomoči, je predlagal, da se predobravnavni narok preloži, saj je predlog tožilstva za kaznovanje v primeru priznanja krivde prejel pred kratkim, šele danes pa ga je posredoval obtožencu, ki se glede na kratek čas o tem ni sposoben odločiti in bi potreboval še nekaj časa. Prav tako pa je, kot je dejal, od Šuma izvedel določene nove okoliščine, ki so po njegovi oceni pomembne in jih bodo predstavili pri morebitnem pogajanju s tožilstvom.

Ker je tudi okrožna državna tožilka Maja Hutar dejala, da se je tožilstvo pripravljeno pogajati, je sodnica Mojca Hode je sprejela sklep, da se narok ne opravi in se zaradi interesa strank glede pogajanja o priznanju krivde in sklenitve morebitnega dogovora predobravnavni narok preloži za nedoločen čas oz. najmanj mesec dni.

