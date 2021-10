V Brežicah odkrili pomnik osamosvojitvene vojne Obelisk zmage 1991

22.10.2021 | 18:30

Foto: STA

Brežice - Na Trgu Jožeta Toporišiča v Brežicah so danes slovesno odkrili Obelisk zmage 1991, ki so ga ob 30. obletnici osamosvojitve države postavili kot pomnik osamosvojitvene vojne. Avtor njegove zasnove je akademski slikar in brežiški likovni pedagog Alojz Konec. Občina Brežice je za spomenik in ureditev parka odštela skoraj 25.000 evrov skupaj z davkom.

Slavnostni govornik je bil brežiški župan Ivan Molan, ki je povedal, da so pobudo za postavitev osamosvojitvenega spominskega obeležja dobili pred leti, saj so se na Brežiškem za slovensko samostojnost odvijali pomembni boji. Za postavitev spomenika, za katerega meni, da bo dostojno ohranjal spomin na osamosvojitveno vojno, pa je občina razpisala javni natečaj.

Brežiški obelisk zmage je tudi opomin, "da se takšne norije, da bi se ljudje iste države borili drugi proti drugim, ne bi več zgodile", je še dejal Molan.

Kot je povedal avtor zasnove brežiškega pomnika Konec, je njegovo mero povzel po betonskem protitankovskem tetraedru iz osamosvojitvene vojne. Ta namreč z obeliskom tvori premico Rigonce-Ljubljana in povezuje tamkajšnji spopad z osamosvojitvijo. Zgrajen je iz metličenega, opažnega in brušenega betona ter simbolizira takratno sodelovanje teritorialne obrambe, milice in civilnih struktur.

Tvorijo ga tri ploščadi, zid, obelisk, ozvezdje iz LED svetil in tribarvni signal zmage.

Po občinskih podatkih je Obelisk zmage 1991 monoliten pomnik, izdelan iz trajnostnih materialov in proporcionalno pravilno umeščen v mestni park. Pomnik opozarja na dejstvo, da je v osamosvojitveni vojni prišlo do polnega izraza sodelovanja teritorialne obrambe, milice, civilnih struktur in v odporu do agresije enotnega naroda.

Obelisk je visok 12 metrov in tehta približno 20 ton. Ulit je iz približno osem kubičnih metrov belega cementa in sivega granulata.

Slovesnost sta pripravila Občina Brežice in pobudnik postavitve pomnika oz. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice.

STA; M. K.