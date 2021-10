FOTO: Uradno odprli nove prostore vrtca in šole na Otočcu

22.10.2021 | 19:20

Fotografije: Marjan Matešič

Otočec - Na Otočcu je včeraj potekalo uradno odprtje novega prizidka k Osnovni šoli Otočec, v katerem, kot smo že poročali, že deluje nov tri oddelčni vrtec, v šestih novih šolskih učilnicah pa tudi že poteka pouk za osnovnošolce.

Program otvoritve, ki so jo z nastopi popestrili vrtčevski otroci in osnovnošolci, je pripravila Osnovna šola Otočec, zbrane pa je nagovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je v nagovoru poudaril, da se za nove, prodorne generacije Otočanov ni bati.

Trije novi oddelki vrtca v prizidku odslej nadomeščajo dvooddelčni vrtec na Lešnici, osnovnošolci pa so s prizidkom dobili šest novih učilnic. V zgornji etaži novozgrajenega prizidka so na voljo še novi prostori za knjižnico in zbornico, s tem pa se bosta sprostila še dva dodatna razreda na sedanji šoli.

Po enem letu končana naložba v vrednosti 2,5 milijona evrov, pri čemer bo država sofinancirala 1,2 milijona, občina pa računa tudi na razpis EKO sklada za gradnjo skoraj nič energetskih objektov, tako zagotavlja ustrezne pogoje za dvooddelčno šolo.

M. K.

