Petan se pogovora z Vizjakom ne spominja

22.10.2021 | 21:00

STA

Na zdaj že zloglasni posnetek, na katerem je slišati, kako takratni gospodarski minister Andrej Vizjak poslovnežu Bojanu Petanu svetuje, kako se izogniti plačilu davka, se je danes odzval še drugi akter Petan.

Kot je Bojan Petan pojasnil v izjavi za javnost, ima resne pomisleke o avtentičnosti objavljenega domnevno 14 let starega posnetka. Kot je zapisal v izjavi za javnost, se takšnega pogovora ne spominja, zato se zavzema, da pristojni organi raziščejo njegov nastanek, avtentičnost in posredovanje v javnost.

"Glede na ponavljajoče se medijske objave v zvezi s posnetkom domnevnega pogovora med mano in ministrom Vizjakom poudarjam, da nikoli nisem snemal nobenega svojega pogovora s katerokoli osebo, vključno z ministri katerekoli od slovenskih vlad," je zapisal Petan.

Kot smo že poročali, ima pomisleke o avtentičnosti posnetka, ki ga je v ponedeljek objavil Pop TV, tudi Vizjak, ki meni, da gre za "konstrukt," "lepljenko" in "manipulacijo." Vizjak je še napovedal, da bo proti snemalcem in tistim, ki so posnetke uporabili, vložil ovadbe.

Zadevo bo sicer preverila tudi policija, in sicer z vidika morebitnega obstoja razlogov za sum katerega koli kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. V primeru potrditve obstoja razlogov bo policija izvedla ukrepe za dokazovanje kaznivega dejanja in zavarovanje dokazov.

M. K.; STA