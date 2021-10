Revoz deli usodo celotnega Renaulta

Pariz/Novo mesto - Francoski proizvajalec vozil Renault pričakuje, da bodo letos proizvedli okoli 500.000 vozil manj, kot so sprva pričakovali, in sicer zaradi pomanjkanja elektronskih sestavnih delov, so danes sporočili iz družbe. V skupini so v tretjem četrtletju prodali nekaj več kot 599.000 vozil, kar je 22,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Iz koncerna so sporočili, da od julija do septembra niso mogli izdelati 170.000 načrtovanih vozil, saj so številne tovarne po svetu zaprte zaradi pomanjkanja sestavnih delov, zlasti čipov.

Vendar so pri Renaultu kljub temu potrdili napoved, da bodo dosegli celoletno maržo iz poslovanja v višini 2,8 odstotka prihodkov od prodaje.

"Z ukrepi, sprejetimi za nadaljnje zniževanje stroškov in povečanje vrednosti naše proizvodnje, lahko potrdimo naše napovedi za letošnje leto kljub slabši razpoložljivosti komponent v tretjem četrtletju," je dejala finančna direktorica družbe Clotilde Delbos.

Zaradi pomanjkanja čipov je Renault v tretjem četrtletju na letni ravni zabeležil 13,4-odstotni upad prihodkov. Med julijem in septembrom so jih v skupini ustvarili 8,99 milijard evrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Pandemija covida-19 je povzročila težave v dobavnih verigah po vsem svetu, kar je ohromilo številne industrije, med drugim tudi avtomobilsko.

Revoz

V novomeškem Revozu, ki sodi v Renaultovo skupino, je proizvodnja zaradi pomanjkanja elektronskih delov, ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele, letos stala skupaj nekaj več kot 70 dni. S tega naslova so ob slabi dve petini za letos predvidene proizvodnje. Zato so se tudi odločili za prehod proizvodnje z dveh na poldrugo izmeno. S tem ukrepom naj bi bilo ob delo 350 zaposlenih.

