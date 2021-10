Novi most čez Krko čez dve leti

Pontonski most čez Krko v Mršeči vasi uporabljajo že sedem let.

Mršeča vas - Sedmo leto že teče, odkar je Občina Šentjernej odstranila star, dotrajan, lesen most čez reko Krko v Mršeči vasi, ki je predstavljal pomembno povezavo do občinskega središča.

Od leta 2014 se domačini in drugi vozijo po nadomestnem pontonskem mostu, a vseeno komaj čakajo novega, jeklenega. Nov most bo namreč prinesel tudi posodobljene ceste in povezavo teh vasi s Šentjernejem in bližnjo avtocesto. Kot povedo na občinski upravi Šentjernej, je nov most zanje prednostna naložba in ključni infrastrukturni projekt.

Samo Hudoklin

Kot razloži direktor občinske uprave Samo Hudoklin, je projektiranje mostu – občina je pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije podpisala z Arhitekturo Ljubljana – v zaključni fazi, opravljene pa so tudi cenitve kmetijskih in stavbnih zemljišč, da bo občina z lastniki lahko sklenila sporazum o stavbni pravici.

»Čakamo še na posamezne pogodbe o ustanovitvi služnosti, tako s strani Direkcije za vode kot posameznih lastnikov zemljišč ob reki Krki. Ko bodo urejena vsa lastništva razmerja za gradnjo mostu, oddamo vlogo na Upravno enoto Novo mesto za pridobitev gradbenega dovoljenja in hkrati začnemo postopek izbora izvajalca projekta za izvedbo. Ključno je, da čim prej dobimo nov most,« pove direktor občinske uprave.

Novi most je z vsemi dovoznimi potmi ocenjen na 1,8 milijona evrov. »Če bo šlo vse po načrtu, pričakujemo, da bi lahko začeli z izborom izvajalca del proti sredini naslednjega leta, v drugi polovici leta pa bi že lahko začeli s pripravljalnimi deli,« pravi Hudoklin.

Brez zadolževanja ne bo šlo

Novi most bi krajani tako lahko dobili v letu 2023. Kot pove Hudoklin, težko računajo na pomoč države, saj gre za most na lokalni cesti. Lažje bi jo dobili, če bi šlo za državno cesto. Kljub vsemu bodo skušali pridobiti denar iz evropskih skladov in tudi državnega proračuna. Vsekakor pa brez zadolževanja občine ne bo šlo.

»Zato si prizadevamo, da si to možnost povečamo. K temu je v veliki meri pripomogla sprostitev zadolževanja z odkupom koncesije za komunalne odpadne vode,« še pove Hudoklin.

