Spet gorelo v kuhinji lokala, tokrat v Leskovcu pri Krškem

23.10.2021 | 08:30

Sinoči ob 20.41 je v Ulici mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem zagorela napa v kuhinji gostinskega lokala. Zaposleni so še pred prihodom gasilcev PGE Krško in PGD Leskovec pogasili požar. Gasilci so nato le še s termovizijsko kamero pregledali napo, ostrešje, izklopili električno napajanje v kuhinji in prezračili prostore.

Trčenje v križišču

Ob 11.44 sta na regionalni cesti Brežice-Krško, na križišču za Zgornji Obrež, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na enem od vozil odklopili baterijo in do prihoda policije usmerjali promet. V nesreči ni bil poškodovan nihče.

Mina na Strmeckijevi

Ob 7.15 sta na Strmeckijevi ulici v Krškem regijska pirotehnika odstranila minometno mino, kalibra 81 mm, ostanek iz obdobja II. svetovne vojne in jo na varni lokaciji uspešno uničila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na podočju nadzorništva Krško mesto med 7.30 in 10. uro na območju TP Carinsko skladišče NEK.

M. K.