FOTO: Slovesnost ob začetku delovanja samostojne OŠ Zagradec z obiskom šolske ministrice

23.10.2021 | 09:15

Fotografije: Gašper Stopar; Občina Ivančna Gorica

Zagradec - Z novim šolskim letom je osnovna šola v Zagradcu začela delovati kot samostojna matična osnovna šola. To za nekdanjo podružnično šolo Osnovne šole Stična pomembno prelomnico so ta teden obeležili s slovesnostjo v šolski športni dvorani.

Želja po samostojni osnovni šoli je v Zagradcu rasla več desetletij, prizadevanja pa je podprla tudi občina Ivančna Gorica, ki je v ta namen ustanovila posebno delovno skupino.

Občinski svet občine je odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Zagradec sprejel septembra 2020, veljati pa je začel januarja letos. V novo šolsko leto je nato šola že stopila kot samostojna matična osnovna šola, razdružena od Osnovne šole Stična.

Šola deluje v novi stavbi, ki je bila zgrajena med letoma 2013 in 2015. Po besedah župana občine Ivančna Gorica Dušana Strnada je bila izgradnja nove šole s telovadnico in športnim igriščem eden največjih projektov občine v njeni zgodovini, vreden več kot 5,5 milijona evrov. Izgradnja je bila po njegovih navedbah upravičena, saj število učencev v dolini reke Krke nenehno narašča.

SLOVESNOST

Prireditve v športni dvorani OŠ Zagradec sta se udeležila tudi Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad.

Po besedah v. d. ravnateljice OŠ Zagradec Barbare Maver v prvem šolskem letu samostojne poti Osnovno šolo Zagradec obiskuje 347 učencev v 21 oddelkih. Mavrova se je s spominsko sliko zahvalila ravnatelju OŠ Stična Marjanu Potokarju za vse, kar so prejeli in se naučili v vseh teh letih delovanja pod skupno streho.

Že v naslednjem letu bodo sicer priča naslednjemu velikemu mejniku v tem suhokranjskem delu občine, saj bodo obeležili 170-letnico šolstva v Zagradcu.

Župan Dušan Strnad je med drugim povedal, da je ministrstvo za šolstvo odobrilo tudi del sofinancerskih sredstev za izgradnjo novega vrtca v Šentvidu pri Stični, že v kratkem pa bo v Zagradcu začela z delovanjem dislocirana enota Glasbene šole Grosuplje.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je v nagovoru izpostavila, da nadgradnja vzgoje in izobraževanja v lokalnem prostoru pomembno prispeva k ustvarjanju pogojev za razvoj družbeno odgovornih in zadovoljnih generacij: »V Zagradcu ste postavili trdne temelje znanja, ki predstavljajo podlago za napredek.«

Zbrane so na prireditvi nagovorili še ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar in predsedniki vseh treh krajevnih skupnosti šolskega okoliša Zagradec. To so predsednica KS Zagradec Biljana Gartner, predsednik KS Ambrus Stane Tekavčič in predsednik KS Krka Jože Mišmaš.

Prireditev so v kulturnem programu oblikovali učenci in učitelji OŠ Zagradec, Podružnične šole Ambrus in Podružnične šole Krka, otroci vrtca Sonček, ki ima na šoli svoje prostore, učenci Glasbene šole Grosuplje, podružnice Ivančna Gorica in Mešani pevski zbor Zagradec. Prireditev sta po scenariju učiteljice Dragice Šteh, povezovala učitelja Sara Hočevar in Andrej Oberstar skupaj z učenci OŠ Zagradec.

M. K.

