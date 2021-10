FOTO: Z bučami letos sprehod po Ljubljani

23.10.2021 | 16:00

Lajnar v dužbi z Marijo in Milanom (Foto: M. L.)

Kolko imen - je vmes tudi moje? (Foto: M. L.)

Pavlova vas - Buče so tudi letos dobile na vrtu Bračunovih v Pavlovi vasi (pri Pišecah) mesto v priložnostni postavitvi. Marija in Milan sta jih ob sodelovanju družinskih članov domiselno postavila tako, da pripovedujejo zgodbo.

Kot pravi Marija, ki si je zamislila celotno postavitev, buče tokrat kažejo dogajanje v Ljubljani pred 200 leti. »Oživila« je pesnika Franceta Prešerna in njegove muze. Z malo domišljije se sprehodite po Ljubljani vse tja do Starega trga, prav do znamenitega plesišča. Na ulici poteka promenada tam je tudi lajnar z značilno glasbo tistega obdobja.

Drugi pol zgodbe je podeželje, ki ga simbolično predstavljajo značilni ženski in moški liki. Tako zaživita med razpostavljenimi bučami, ki so poslikane ter pokrite ali s klobuki ali s približno dve sto kapicami vseh izvedb, dve zgodbi. Dve zgodbi o isti stvari – dvorjenju v mestu in dvorjenju v vasi.

Letos sta Marija in Milan Bračun razstavo buč pripravila že sedemnajstič.

M. L.

Galerija