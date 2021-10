V Metliki znova festival mladega vina portugalka

23.10.2021 | 11:00

Foto: arhiv

Metlika - Metlika bo danes popoldne znova gostila vinski festival Mlada portugalka v Beli krajini. Osrednji del prireditve, ki tradicionalno poteka tretjo oktobrsko soboto, predstavlja točenje tamkajšnjega mladega rdečega vina, t. i. portugalke. Organizatorji po enoletnem premoru zaradi zdravstvene situacije pričakujejo precej obiskovalcev.

"Nadejamo se, da bo prišlo lepo število obiskovalcev, saj so željni takih dogodkov. To bo prvi vinski dogodek po dolgem času. Kar nekaj obiskovalcev nam je že potrdilo prihod, prišli bodo celo z avtobusi s turističnimi agencijami," je povedal predsednik Društva vinogradnikov Metlika Andrej Škof, ki letos organizira festival.

Prireditev bo potekala v šotoru na Mestnem trgu pred občinsko stavbo v Metliki, program pa bo podoben kot pretekla leta. "Program bo podoben, pripravljamo pa malo drugačno trgatev potomke najstarejše trte, saj bomo prikazali digitalno trgatev, potem bomo pa ločili jagode od pecljev in jih stisnili," napoveduje Škof.

V enem izmed sodov bodo promocijsko zmešane portugalke vseh ponudnikov in vsakdo, ki bo plačal kavcijo za kozarec za točenje, bo lahko to vino poskusil brezplačno.

Po Škofovih besedah portugalko dela posebno to, da gre za edino vrsto v Sloveniji, mogoče celo na svetu, iz katere lahko v sorazmerno kratkem času iz mošta dobimo vino. "Vino je pitno, všečno, sadno, to je dobro vino. Vsa druga vina potrebujejo več časa, da se zbistrijo, postanejo pitna, portugalka pa za to potrebuje le dober mesec po trgatvi," pravi Škof.

Ob tem je dodal, da se to vino odlično prileže k pečenemu kostanju, pečenicam, krvavicam in tudi rdečemu zelju, kar bodo obiskovalci lahko danes v Metliki tudi preverili, saj jim bo poleg mladega vina desetih ponudnikov na voljo tudi gostinska ponudba.

STA; M. K.