2270 okužb; delež okuženih presegel 30 odstotkov

23.10.2021 | 12:00

Po kar dolgem premoru (po 3. oktobru) imajo covidne bolnike spet tudi v SB Brežice. (foto: arhiv DL)

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so včeraj ob 7507 PCT testih potrdili 2270 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil kar 30,2-odstoten. Pri NIJZ sicer ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 17.436 oseb.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 1550, kar je 121 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb pa je 825 na 100.000 prebivalcev oziroma 66 več kot dan prej.

V petek so opravili tudi 33.085 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida praviloma preverijo še s PCR-testi.

V slovenskih bolnišnicah se danes zdravi 455 covidnih bolnikov (včeraj 440). Na enotah za intenzivno nego se jih trenutno zdravi 119. V zadnjem dnevu je zaradi covida-19 na žalost umrlo osem oseb.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.182.886 ljudi, kar je 56 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 66 odstotkov oseb, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov oseb.

Z vsemi odmerki cepiva je medtem cepljenih 53 odstotkov celotne populacije oziroma 1.111.603 oseb. Med polnoletnimi jih je polno cepljenih 62 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 73 odstotkov.

V petek so po podatkih vlade cepili 5004 osebe.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 34 covidnih bolnikov (včeraj 30), od tega osem na intenzivni terapiji. Šest pacientov so sprejeli, enega odpustili, eden je žal umrl.

Tudi v SB Brežice pa so po nekaj tednih spet sprejeli štiri covidne bolnike.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 38, Kočevje 20, Ribnica 16, Trebnje 12, Straža 11, Črnomelj 9, Mirna Peč 8, Šentjernej 7, Metlika 5, Šmarješke Toplice 4, Mokronog Trebelno 3, Semič in Škocjan 2, Dolenjske Toplice in Žužemberk 1

Posavje - Krško 30, Brežice 29, Sevnica 14, Radeče 6, Bistrica ob Sotli 3, Kostanjevica ob Krki 1

Čim prej po cepivo

Medtem je Roman Jerala s Kemijskega inštituta prek Twitterja opozoril, da lahko prebolevniki, ki so covid-19 preboleli v prejšnjih valovih, še vedno ujamejo vlak zaščite in se cepijo, a morajo to storiti čim prej. Delil je namreč tvit raziskovalca s področja genetske diagnostike na Univerzi v Ljubljani Jerneja Kovača. "Prebolevniki lanskega jesenskega in pomladanskega vala so verjetno dovzetni za novo okužbo to jesen. Optimalen čas cepljenja za letošnji jesensko/zimski val je bil september. Tudi sedaj še ni prepozno," je zapisal slednji, pri čemer se je oprl na nedavno objavljeno britansko študijo, v okviru katere so glede na različne parametre proučili tveganje za ponovno okužbo.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 6h nazaj Oceni miha elektronik, kaj praviš na številke? fake news pa to , najbrž ti bolj veš kake so številke a ne? 666 / 13 Preglej samo prijavljene komentatorje