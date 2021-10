VIDEO: ''Kdo je kriv?'' Topličani med zmagovalci natečaja Keep it Cool

23.10.2021 | 18:15

Utrinek iz filma mladih Topličanov

Ljubljana/Dolenjske Toplice - Mladi so v okviru britansko-slovenskega natečaja Keep it Cool izražali svoj pogled na podnebne spremembe skozi kratke filme. Prvo nagrado sta prejela dva filma - film o vplivu podnebnih sprememb na Ljubljansko barje gimnazijcev Gimnazije Vič ter film o prevzemanju osebne odgovornosti za podnebne spremembe šolarjev Osnovne šole Dolenjske Toplice.

Zmagovalni film Kdo je kriv so ustvarili Pija Vidic, Mojca Kavčič in Nejc Zadravec, drugi zmagovalec, film Ljubljansko barje, pa sta ustvarila Žan Rutar in Matej Mivšek, so sporočili iz britanskega veleposlaništva v Ljubljani.

Tretjo nagrado je prejel film Le še fotografije se spomnijo avtorjev Tjaše Velkavrh, Barbare Makovec in Aljoše Bokana. Posebna priznanja pa so prejeli filmi Letters to Nature, Prepozno? ter Tragična prihodnost.

Nagrade so mladim podelili na zaključni slovesnosti dva tedna pred začetkom globalne podnebne konference v britanskem Glasgowu. Filmi mladih so po oceni britanskega veleposlaništva v Ljubljani jasno sporočilo voditeljem, ki se bodo zbrali na tem dogodku.

Konferenca COP26 je izrednega pomena, je poudarila britanska veleposlanica Tiffany Sadler. "Mlade smo prosili, naj povedo zgodbo o tem, kako podnebne spremembe vplivajo na njihovo okolje in na njihova življenja. Kot članica žirije lahko rečem, da sem bila navdušena nad filmi, ki smo jih prejeli," je dodala.

Trije nagrajeni filmi bodo predvajani na RTV Slovenija, predvidoma pa tudi na konferenci COP26.

Natečaj sta junija v okviru dneva britansko-slovenskega prijateljstva sprožila predsednik države Borut Pahor in britanska državna sekretarka Wendy Morton. Gre za skupni projekt britanskega veleposlaništva, organizacije WWF Adria, British Councila in mednarodnega priznanja za mlade MEPI. Medijski partner projekta je RTV Slovenija, sponzorja pa Zavarovalnica Triglav in NKBM.

Na natečaju so sodelovale osnovne in srednje šole širom Slovenije, organizatorji pa so mladim pomagali pri pridobivanju novih veščin in znanj s pomočjo spletnih seminarjev.

STA; M. K.