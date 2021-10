V Velikih Laščah zaključujejo urejanje drugega dela industrijske cone

24.10.2021 | 11:30

Tadej Malovrh (foto: arhiv; Uroš Hočevar)

Velike Lašče - V Velikih Laščah postopoma zaključujejo urejanje drugega dela industrijske cone Ločica. Župan Tadej Malovrh računa, da bo vse potrebno končano do decembra, ko naj bi občina predvidoma objavila razpis za prodajo parcel: "Lokacija je zanimiva za zasebne investitorje in tudi cena bo ugodna."

Prvi del industrijske cone Ločica so v Velikih Laščah uredili že pred leti. Del parcel v njem je bil že prodan zasebnim investitorjem, ki so v njem tudi že postavili nekatere objekte in zagnali dejavnost, za še preostali del parcel pa je občina nedavno objavila javni razpis za prodajo.

Po prihodu Malovrha je občina nadaljevala urejanje drugega, bolj hribovitega dela industrijske cone. Zemljišče je poravnala, na njem zdaj ureja vse potrebno za vzpostavitev industrijske cone, med drugim kanalizacijo, javno razsvetljavo, elektriko, cesto in drugo. V teku je tudi že parcelacija.

Župan je prepričan, da bodo parcele zanimive za zasebne investitorje, saj industrijska cona leži ob glavni prometni žili Ljubljana-Kočevje, tudi cena bo ugodna, določena z uradno cenitvijo. "Nekaj interesa je že," pravi.

V industrijski coni namerava občina urediti tudi moderno zbiralnico kosovnega materiala, ki bo imela urejeno tudi reciklažo in prebiranje. Trenutno čakajo na uporabno dovoljenje.

STA; M. K.

