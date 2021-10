Eksplozija in požar zaradi napake na peči

24.10.2021 | 08:50

Sinoči ob 20.50 je v Ulici Juša Kozaka v Ivančni Gorici v garaži zaradi napake na peči prišlo do manjše eksplozije s požarom. Gasilci PGD Stična in PGD Ivančna gorica so požar pogasili ter prezračili prostore. Uničena je peč in elektro instalacija.

Ob 23.51 so v naselju Goriča vas, občina Ribnica, goreli odpadni material in pnevmatike. Gasilci PGD Ribnica in PGD Goriča vas so pogasili požar na površini dveh kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 6:30 do 7:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BTC BRŠLJIN;

- od 7:45 do 8:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TISKARNA 2;

- od 9:15 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PORODNIŠNICA;

- od 11:45 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BO-ENERGETIKA;

- od 13:10 do 14:10 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BTC ČEŠČA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.