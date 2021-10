Visok poraz s Partizanom

24.10.2021 | 08:20

Beograd - Košarkarji Krke so v 5. krogu lige Aba izgubili s Partizanom s 45:92 (11:18, 28:43, 34:64).

* Dvorana Aleksandar Nikolić, gledalcev 3321, sodniki: Petek, Javor (oba Slovenija), Stefanović (Srbija).

* Partizan: Kurucs 15 (1:2), Punter 15 (1:2), LeDay 8 (3:3), Avramović 4, Koprivica 2, Dangubić 3, Smailagić 2, Miletić 4, Moore 4 (2:2), Glas 12, Madar 23 (2:2).

* Krka: French 6, Gibbs 4, Stipčević 7 (4:5), Stavrov 1 (1:4), Medved 2, Kosi 8 (3:4), Škedelj 4, Lapornik 4 (1:2), Macura 9.

* Prosti meti: Partizan 9:11, Krka 9:15.

* Met za tri točke: Partizan 15:30 (Punter 4, Glas 4, Madar 3, Kurucs 2, LeDay, Dangubić), Krka 4:20 (Macura, Lapornik, Kosi, Stipčević).

* Osebne napake: Partizan 15, Krka 21.

* Pet osebnih: /.

Partizan tudi po petih tekmah ostaja edino neporaženo moštvo v ligi Aba, Krka pa je po dveh dobrih predstavah v zadnjih dveh krogih doživela tretji poraz in zdrsnila pod 50-odstotni izkupiček. Prihodnji teden bo gostila Studentski centar iz Podgorice, nato pa jo čakata dve zaporedni gostovanji pri Ciboni in Splitu.

Novomeščani so se očitno že pred tekmo sprijaznili s porazom, saj niti za trenutek niso bili enakovreden tekmec. Ob bledi, nemotivirani igri so izgubili vse štiri četrtine. Poraz s 47 točkami razlike je daleč najvišji v tej sezoni lige Aba - doslej je bil rekord 36 točk razlike med Crveno zvezdo in Splitom, zgolj 45 doseženih točk pa prva tekma v tej sezoni, da bi ena ekipa dosegla manj kot 50 točk.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke Partizanu za več kot zasluženo zmago. Za moje moštvo in še posebej zame je bila ta tekma velika čast, saj se na začetku trenerske kariere nisem predstavljal, da bom lahko vodil svoje moštvo proti moštvu Željka Obradovića. Ni me sram poraza za 47 točk, saj je bila za moje mlade fante to velika šola. Prvič so se srečali s tako energijo, obrambo in kakovostjo, kot jo je prikazal Partizan. Upam, da smo se kaj naučili in da bomo to uporabili proti nam enakovrednim nasprotnikom v prihodnje. Naša ambicija ni borba za obstanek, ampak želimo čim več zmag z enakovrednimi konkurenti, še posebej doma, ter razviti mlade igralce, kot sta Macura in Stavrov, da bi čez leto ali dve lahko igrali na višji ravni. Mi imam svoj limite in v okviru teh smo sestavili moštvo. S takim moštvom delamo in ne iščemo novih igralcev. Danes so nam manjkali Arapović, Stergar in Špan, vsi trije so še kako pomembni za nas, še posebej, ker tudi mi igramo dve tekmi tedensko, čeprav na nekoliko nižjem nivoju, ampak je tudi naša kakovost realno na nižji ravni. Potrošnja igralcev je velika, zato nam vsak igralec še toliko več pomeni.«

Željko Obradović, trener Partizana: »Igrali smo resno tekmo do zadnje sekunde tako kot na vseh tekmah do sedaj in na tem bom vztrajal tudi v prihodnje. Želimo si resnosti do sebe, nasprotnika in naših navijačev, ki so tudi nocoj naredili fantastično vzdušje. Slika z današnje tekme verjetno ni prava. Krka je v dosedanjem delu sezone igrala zelo dobro, tekma pa se je končala, kot se je pač končala.«

Krka je lastnica dveh od štirih najtežjih porazov v tej sezoni; v prvem krogu je proti Cedeviti Olimpiji izgubila s 56:88. To je hkrati tudi drugi najnižji seštevek točk enega moštva.

