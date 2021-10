Liga NLB: tri tekme, tri zmage

24.10.2021 | 08:40

Suhorobarji so gostovali v Ljubljani. (foto: RD Riko Ribnica)

V 7. krogu lige NLB so Ribničani zmagali v Ljubljani, Dobova in Sviš Ivančna Gorica pa sta slavila na domačem parketu.

Ljubljana - Riko Ribnica 30:31 (13:17)

Rokometaši Ljubljane so izgubili z Riko Ribnico s 30:31 (13:17).

* Športna dvorana Krim, gledalcev 103, sodnika: Knez in Krt.

* Ljubljana: Rebevšek 1, Gaberc, Lukman 3, Jaklič 1, Radšel, Novak, Pintar 3, Križaj 4, Makivić, Batagelj 3 (1), Pernovšek 1, Brulec 3, Kolmančič 6 (1), Leskovar 2, Tomšič 3 (1), Ključanin.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Šolaja, Gorenc, Žagar 2 (1), Ljevar 5, Miličevič 3, Nosan, Cimerman 4, Simić 6, Pucelj 5, Nosan 1, Buneta 5, Begić Zbačnik,

* Sedemmetrovke: Ljubljana 5 (3), Riko Ribnica 2 (1).

* Izključitve: Ljubljana 4, Riko Ribnica 18 minut.

* Rdeči karton: Žan Žagar (60.).

Rokometaši iz dežele suhe robe so v prestolnici vpisali še peti par točk in kot peta ekipa v ligi prišli do dvomestnega številka točk. Na lestvici so pridobili eno mesto in so zdaj četrti, medtem ko so Ljubljančani ostali v spodnjem domu lestvice lige NLB.

Ribničani so hitro zagospodarili na parketu dvorane Krim ter si do 12. minute priigrali prednost štirih zadetkov (6:2). Domači se kljub temu niso dali in se dobrih deset minut kasneje približali na vsega dva gola zaostanka (8:10). Gosti pa so nato znova ušli in ob polčasu vodili za štiri gole.

V drugem delu se razmerje moči sprva ni spremenilo. Nekaj časa so domači še držali stik, se približali na -3, a je bila gostujoča zasedba vselej korak pred tekmeci. Sredi drugega polčasa je prednost narasla na sedem golov, v zadnjem delu tudi na osem (27:19), kar bi moralo zadostovati za mirno končnico.

Toda Ljubljančani so nato po seriji napak in izključitev gostov (skupaj na tekmi 18 minut) v samem zaključku celo iskali priložnost za točko, a so se gosti le izognili preobratu.

Najboljša strelca tekme sta bila Miha Kolmanič (Ljubljana) in Božidar Simić s po šestimi goli, pri gostih pa sta jih po pet dodala Marin Buneta in Leon Ljevar.

Robert Beguš, trener Rika Ribnice: "Nekako smo tekmo že imeli dobljeno, ko smo vodili za sedem zadetkov. Namesto, da bi obračun odpeljali do konca, smo z napakami in izključitvami pripravili zanimiv zaključek dvoboja. Mislim, da smo bili boljši in smo vodili od prve do zadnje minute."

Riko Ribnica bo v 8. krogu doma gostila Slovenj Gradec.

Dobova - Herz Šmartno 29:26 (16:11)

Rokometaši Dobove so premagali Herz Šmartno z 29:26 (16:11).

* Športna dvorana, gledalcev 85, sodnika: D. Ivančič in I. Ivančič.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Glogovšek 1, Šafranko 8 (6), Dragan 3, Luzar, Kučič, Rantah 7 (3), Šukić, Kamnikar 2, Mladkovič, Mlakar 2, Ferenčak 1, Kozolić, Meris, Nešič 5.

* Herz Šmartno: Sadar, Muratovič, Žižek, Ribarič 9 (3), Škrabanja 5, Cirar 5, Pelko, Bučar, Ostrež, Žižek 2, Zupan, Avsec 2, T. Jerina 1, Močnik 2, U. Jerina, Bučar.

* Sedemmetrovke: Dobova 10 (9), Herz Šmartno 3 (3).

* Izključitve: Dobova 16, Herz Šmartno 6 minut.

* Rdeča kartona: Klemen Mlakar (36.); Jure Žižek (17.).

V derbiju dna je slavila Dobova in vpisala drugo zmago v državnem prventvu. Herz Šmartno tako z dvema osvojenima točkama ostaja na dnu, medtem ko je Dobova nekoliko poskočila na lestvici in zdaj zaseda 11. mesto.

Varovanci Damjana Radanoviča so v trdem obračunu s po rdečim kartonom na obeh straneh kljub številnim izključitvam izkoristili ponujene priložnosti in pred domačimi gledalci slavili pomembno zmago.

Moštvo iz Šmartnega je imelo številne priložnosti, 16 minut so imeli igralca več v polju, a kljub temu niso zapretili v lovu na zmago. Dobova je prvi del dobila s 16:11, potem ko so si večji del prednosti nabrali v zadnjih desetih minutah prvega polčasa.

V drugem so nato večji del dobro branili prednost, a so se gostje večkrat približali na tri zadetke. Kljub vsemu je domačim z zadetki v pravih trenutkih uspelo omejiti goste in mirno pripeljati tekmo do konca.

Pri Dobovi sta bila najbolj učinkovita Rudolf Zvonimir Šafranko z osmimi (izkoristil je 6 sedemmetrovk) ter Nik Rantah s sedmimi goli, pri gostih pa se je z devetimi izkazal Rok Ribarič.

Nik Rantah, rokometaš Dobove: "V zadnjih dveh tednih smo veliko bolje trenirali kot prej in dobili tudi novo okrepitev. Posledično se je pokazalo, da nam je v napadu bolje steklo in tudi obramba je bila, vsaj v prvem polčasu, solidna. Mislim, da smo zasluženo osvojili dve točki. Rad bi pohvalil svojo ekipo, pa tudi Herz Šmartno."

Dobovo v 8. krogu naslednjo soboto čaka gostujoči obračun pri Kopru, Herz Šmartno pa bo dan prej gostilo Sviš Ivančno Gorico.

Sviš Ivančna Gorica - Maribor Branik 25:20 (12:13)

Igralci Sviša so se po tekmi takole zahvalili gledalcem. (foto: Sviš Ivančna Gorica)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so premagali Maribor Branik s 25:20 (12:13).

* Dvorana OŠ, gledalcev 230, sodnika: Majer in Žitnik.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Struna, Podržaj, Tekavec, Bevec 3, Knez 5, Zavodnik 3, Tekavčič 3, Hočevar, Kutnar 2, Pirnat, Marojevič 3 (1), Sašek 1, Zaletelj, Košir 4, Kompare, Lesjak, Košir 1, Vidmar, Ropič.

* Maribor Branik: Milačić, Lorger, Strašek, Knez, Dosedla 2, Veselinovič 1, Zupanič, Sok, Kovačec, Jerenec 5, Janc 4, Košec, Gregorič 1, Blagotinšek, Budja 2, Razgor 1 (1), Planinšek, Hedl, Nešič, Rakita 4.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 2 (1), Maribor 1 (1).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 6, Maribor 10 minut.

* Rdeči karton: /.

V boju ekip iz spodnjega doma prvenstvene lestvice so v izenačenem obračunu poln izplen vknjižili domači rokometaši ter vpisali pomemben drugi par točk v sezoni. S tem so na lestvici skočili na deveto mesto in se točkovno izenačili z današnjimi tekmeci, ki so mesto za njimi.

V prvem delu je kazalo, da bodo gostje tisti, ki bodo narekovali ritem obračunu, potem ko so v 17. minuti prvič povedli za tri gole (8:5). Toda višji zaostanek je domače prebudil, po takojšnjem izenačenju na 8:8 pa se je polčas končal z vodstvom Mariborčanov za gol.

Nato pa so za začetek drugega polčasa sledile črne minute Štajercev, ki so v 17 minutah nadaljevanja dosegli le dva gola. Prednost domačih je v tem času narasla na štiri gole (19:15), v zadnjih desetih minutah pa so nato varovanci Aleksandra Polaka le še nadzorovali prednost in ukanili igralce, ki jih s klopi vodi Luka Žvižej.

Pri Svišu je bil najbolj učinkovit Timotej Knez s petimi goli, prav toliko pa jih je v dresu Mariborčanov dosegel Filip Jerenec.

Matic Košir, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "V prvem polčasu smo igrali dobro obrambo, vendar v napadu naredili preveč napak in če se ne motim smo imeli osem izgubljenih žog. Za drugi polčas smo se dogovorili, da moramo bolj paziti žogo v napadu in nadaljevati z dobro obrambo. Ko je igra v obrambi stekla, smo prejeli samo sedem zadetkov, vratar je odlično branil in tudi krila so v drugem polčasu odlično zadevala. Mislim, da ni bilo zgrešenega strela. Z ekipno igro smo jih premagali za pet zadetkov. Hvala tudi navijačem, bilo jih je res veliko. Lepo je igrati pred polno tribuno na domačem terenu, tako da vabljeni tudi v petek v Šmartno."

Sviš Ivančna Gorica bo v 8. krogu v petek gostovala pri Herz Šmartnem.

* Izidi, 7. krog:

- petek, 22. oktober:

Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka 32:24 (18:13)

- sobota, 23. oktober:

Gorenje Velenje - Koper 29:23 (16:12)

Ljubljana - Riko Ribnica 30:31 (13:17)

Slovenj Gradec 2011 - LL Grosist Slovan 33:21 (17:11)

Dobova - Herz Šmartno 29:26 (16:11)

Sviš Ivančna Gorica - Maribor Branik 25:20 (12:13)

- sreda, 17. november:

19.00 Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 7 7 0 0 238:177 14

2. Trimo Trebnje 6 6 0 0 188:155 12

3. Gorenje Velenje 7 5 0 2 215:159 10

4. Riko Ribnica 7 5 0 2 212:193 10

5. Urbanscape Loka 7 5 0 2 192:174 10

6. LL Grosist Slovan 7 4 0 3 180:194 8

7. Slovenj Gradec 2011 6 3 1 2 163:145 7

8. Ljubljana 7 2 0 5 197:210 4

9. Sviš Ivančna Gorica 7 2 0 5 167:191 4

10. Maribor Branik 7 2 0 5 177:203 4

11. Dobova 7 2 0 5 178:207 4

12. Koper 7 1 1 5 172:189 3

13. Jeruzalem Ormož 5 1 0 4 129:153 2

14. Herz Šmartno 7 1 0 6 176:233 2

STA; M. K.