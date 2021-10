Triatlon: Dolinar državni prvak, Iskra drugi

24.10.2021 | 09:20

Foto: TZS

Zmagovalec Ocean Lava Vrsar preizkušnje v srednjem triatlonu je Slovenec Tim Gošnjak, ki je s progo (1900 m plavanja, 90 km kolesarjenja in 21 km teka) opravil v času 4:21,03. Tekmovanje je štelo tudi za slovensko državno prvenstvo. Ker pa Gošnjak nima licence TZS, je novi državni prvak postal Grega Dolinar (TK Inles Riko Ribnica), ki je v cilj prišel 35 sekund za zmagovalcem. Tretji je bil Italijan Andrea Mauri. Drugo mesto slovenskega državnega prvenstva je osvojil Simon Iskra (TK Novo mesto), v absolutni razvrstitvi osmi, tretji v slovenskem prvenstvu pa je postal deveti v skupni razvrstitvi Gorazd Šuligoj (TK Velenje).

“Današnja tekma je bila super zaključek triatlonske sezone. Kljub obdobju v poznem oktobru, je bilo na obali zelo lepo, vreme ni razočaralo in zaradi odlične organizacije in prostovoljcev ob progi, je bila prav prijetna preizkušnja. Plavanje okoli otočkov v Vrsarju, zahtevno kolesarjenje po, na trenutke, preozkih in zavitih cestah, ter za konec tek ob morju. Ni lepšega. Žal je za absolutno zmago zmanjkalo nekaj sto metrov, čestitke zmagovalcu, zaradi katerega sem danes dal res vse od sebe,” je, kot poročajo iz TZS, po osvojenem naslovu državnega prvaka povedal Grega Dolinar.

M. K.