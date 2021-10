Poraz krkašic v Celju

24.10.2021 | 09:40

Foto: ŽRK Krka

Celje - Celjanke so pod taktirko Miše Marinček Ribežl vknjižile novo zmago v 1. ženski rokometni ligi. Domača zasedba je vodila celoten obračun in na prvi polčas odšla s tremi zadetki prednosti. Novomeščanke so se v drugem delu srečanja ponovno približale in poskrbele za izenačeno nadaljevanje tekme. Zadnjih pet minut srečanja pa so Celjanke ostale dovolj zbrane in ušle na dva zadetka prednosti, kar je na koncu zadostovalo za novi pomembni točki. Za domačo zasedbo sta bili najuspešnejša Anika Strnad z osmimi in Katarina Regner s šestimi zadetki. Za gostje so največ zadetkov prispevali Petra Kramar in Ivona Barukčić, obe po šest zadetkov.

Gašper Kovač: "Po slabšem prvem polčasu smo se pobrali in v 51. minuti vodili za zadetek. Na koncu nam je na žalost zmanjkalo malce športne sreče. Čestitke ekipi za borbeno predstavo."

Tekmo je zaradi bolezni izpustila Tjaša Smonkar, med tekmo pa so Novomeščanke ostale brez Nike Petkovič, ki si je poškodovala prst. Pet Krkinih igralk je igralo s poškodbami.

V naslednjem srečanju bodo Dolenjke doma gostile Zelene Doline Žalec.

ŽRK Z'DEŽELE : ŽRK KRKA NOVO MESTO 26:24 (12:9)

Strnad 8 (5), Regner 6; Kramar 6 in Barukčić (2) po 6.

STATISTIKA

Izidi 6. kroga v modri in 5. kroga v zeleni skupini v 1. slovenski rokometni ligi za ženske ter lestvici.

* Izidi:

- modra skupina:

- sobota, 23. oktober:

Z'dežele - Krka Novo mesto 26:24 (12:9)

Velenje - Ptuj 24:23 (15:10)

Zelene doline Žalec - Zagorje 24:24 (14:13)

Mlinotest Ajdovščina - Trgo ABC Izola 31:20 (15:8)

- sreda, 26. oktober:

18.00 Litija - Krim Mercator

- lestvica:

1. Mlinotest Ajdovščina 6 5 1 0 175:141 11

2. Krim Mercator 5 5 0 0 216:108 10

3. Z'dežele 6 4 1 1 172:144 9

4. Krka 5 3 0 2 130:134 6

5. Litija 5 2 0 3 131:133 4

6. Trgo ABC Izola 6 2 0 4 118:152 4

8. Zelene doline Žalec 5 1 1 3 115:159 3

9. Velenje 4 1 0 3 109:120 2

7. Ptuj 5 1 0 4 124:159 2

10. Zagorje 5 0 1 4 109:149 1

- zelena skupina:

- sobota, 23. oktober:

Koper - Olimpija 31:26 (17:12)

- sobota, 27. november:

19.30 Vrhnika - Zvezda Logatec

- prestavljeno:

Sava Kranj - Branik Maribor

- lestvica:

1. Koper 5 5 0 0 128:107 10

2. Olimpija 5 4 0 1 148:138 8

3. Vrhnika 4 2 0 2 121:106 4

4. Branik 4 1 0 3 102:108 2

5. Logatec 4 0 1 3 87:102 1

6. Sava Kranj 4 0 1 3 95:120 1

STA; M. K.