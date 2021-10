Klara Lukan na 10 km s slovenskim rekordom; Kobe prvi na 21 km; Anji Fink maratonski naslov

24.10.2021 | 10:45

Klara Lukan je na 10-kilometrski razdalji v začetku meseca zmagala tudi v Novem mestu. (foto: arhiv DL; R. N.)

Primož Kobe (arhiv DL)

Ljubljana - Klara Lukan je zmagala na 25. Volkswagen ljubljanskem maratonu na 10 km in z 32 minutami in 32 sekundami postavila slovenski rekord v cestnih tekih na tej razdalji. S izidom bi Lukanova bila celo četrta v moški konkurenci, v kateri je Mitja Rizmal s 30:51 na poti do zmage postavil nov rekord proge.

Lukanova je za 51 sekund izboljšala svoj prejšnji slovenski rekord (33:23), ki ga je dosegla 27. oktobra pred dvema letoma, ko so v slovenski prestolnici pred pandemijo novega koronavirusa pripravili zadnji maraton pred današnjim najbolj množičnim športno rekreativnim dogodkom v državi.

Za 21-letno Šentjernejčanko je bila tokrat druga Urška Krašovec (40:46), tretja pa Petra Krmelj (42:07).

Rizmal je do zmage prišel v zaključku, ko je s pospeševanjem za sabo pustil Klemena Bojanca, ki je zaostal sedem sekund, tretji je bil daleč za njima Jakob Medved (32:18). Ta je tudi zadnji med tekači, ki je bil v cilju pred Lukanovo, ki je letos nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu.

Kobe in Kršinarjeva prva na 21 km

Primož Kobe in Neja Kršinar sta na 25. Volkswagen ljubljanskem maratonu zmagala v teku na 21 km. Kršinarjeva je z 1:14:23 tekla osebni rekord, Kobe pa v samostojnem teku dosegel čas 1:07:02.

Kobe je za več kot štiri minute ugnal Jošta Žnidaršiča (1:11:20), tretji je bil Tadej Osvald (1:13:17). Kršinarjeva bi bila sedma med atleti, v ženski konkurenci pa je bila za njo druga Ana Štefulj iz Hrvaške (1:19:34), tretja pa Georgina Nyaguthii (1:19:53), ki nastopa za ljubljanski Mass.

Na 21 km sta na vozičkih na ročni pogon slavila Andrej Rotar (42:43) in Tanja Cerkvenik (1:23:53).

Anja Fink državna prvakinja

Slovenska maratonska naslova sta osvojila drugouvrščena Anja Fink (2:45:29) in z osebnim rekordom tekač v četrtem desetletju Janez Mulej (2:28:07), ki je bil skupno tretji.

Finkova se je za nastop v Ljubljani odločila šele pred desetimi dnevi, po zmagi pa je povedla: "Krizo sem imela že pri 27 km, potem pa je znova steklo. Pričakovala sem naslov, zato sem se za maraton tudi odločila. Prejšnja leta sem tekla na 21 km, tokrat je bilo veliko bolj naporno. Bilo je tudi manj navijačev ob progi in na njej tudi manj tekačev."

STA; M. K.