Klara Lukan na 10 km v Ljubljani postavila slovenski rekord; Kobe prvi na 21 km

24.10.2021 | 10:30

Klara Lukan je na 10-kilometrski razdalji v začetku meseca zmagala tudi v Novem mestu. (foto: arhiv DL; R. N.)

Primož Kobe (arhiv DL)

Ljubljana - Klara Lukan je zmagala na 25. Volkswagen ljubljanskem maratonu na 10 km in z 32 minutami in 32 sekundami postavila slovenski rekord v cestnih tekih na tej razdalji. S izidom bi Lukanova bila celo četrta v moški konkurenci, v kateri je Mitja Rizmal s 30:51 na poti do zmage postavil nov rekord proge.

Lukanova je za 51 sekund izboljšala svoj prejšnji slovenski rekord (33:23), ki ga je dosegla 27. oktobra pred dvema letoma, ko so v slovenski prestolnici pred pandemijo novega koronavirusa pripravili zadnji maraton pred današnjim najbolj množičnim športno rekreativnim dogodkom v državi.

Za 21-letno Šentjernejčanko je bila tokrat druga Urška Krašovec (40:46), tretja pa Petra Krmelj (42:07).

Rizmal je do zmage prišel v zaključku, ko je s pospeševanjem za sabo pustil Klemena Bojanca, ki je zaostal sedem sekund, tretji je bil daleč za njima Jakob Medved (32:18). Ta je tudi zadnji med tekači, ki je bil v cilju pred Lukanovo, ki je letos nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu.

Kobe in Kršinarjeva prva na 21 km

Primož Kobe in Neja Kršinar sta na 25. Volkswagen ljubljanskem maratonu zmagala v teku na 21 km. Kršinarjeva je z 1:14:23 tekla osebni rekord, Kobe pa v samostojnem teku dosegel čas 1:07:02.

Kobe je za več kot štiri minute ugnal Jošta Žnidaršiča (1:11:20), tretji je bil Tadej Osvald (1:13:17). Kršinarjeva bi bila sedma med atleti, v ženski konkurenci pa je bila za njo druga Ana Štefulj iz Hrvaške (1:19:34), tretja pa Georgina Nyaguthii (1:19:53), ki nastopa za ljubljanski Mass.

Na 21 km sta na vozičkih na ročni pogon slavila Andrej Rotar (42:43) in Tanja Cerkvenik (1:23:53).

STA; M. K.