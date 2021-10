Odbojkarjem Krke malo zmanjkalo do prve zmage v novi sezoni

24.10.2021 | 10:40

Novo mesto - V Novem mestu sta se v 4. krogu državnega prvenstva sinoči pomerili Krka in Hiša na kolesih Triglav iz Kranja. V dvoboju ekip, ki doslej še nista okusili slasti zmage, so se bolje odrezali gosti. V izredno napetem, skoraj dve in pol urnem obračunu, so se prve zmage v sezoni veselili Triglavani z rezultatom 2:3 (-23, 19, 11, -21, -16). Pri Krki sta bila najbolj razpoložena Pulko (18) in Peterlin (15), kar 6 blokov je zbral Lindič, goste pa sta do zmage povedla Štembergar Zupan (21) in Bregant (15).

Športna dvorana Marof, Novo mesto, 23. oktober 2021. Sodnika: Adrovič, Jovanovič. Gledalcev: 80.

Krka: Hafner 1, Erpič, Čopi, Borin (L), Travnik 12, Kožar, Pulko 18, Peterlin 15, Hvala, Lindič 10, Jaklič (L), Renko, Koncilja 9. Trener: Tomislav Mišin.

Hiša na kolesih Triglav: Ibrišimovič, Pušnik 2, Nanut 2, Tučen 9, Bregant 15, Godnič 2, Libnik (L), Snedec, Mali 14, Štembergar Zupan 21, Šikanič 1, Maček 12, Kumer (L). Trener: Sašo Rop.

Pomembna tekma za obe ekipi se je pričakovano pričela z nekaj nervoze na obeh straneh. V uvodni polovici niza je manjkalo natančnosti, na obeh straneh pa je sicer bilo videti precej borbenosti in želje po zmagi. Do prve pomembnejše prednosti z 20:17 so domači prišli po dveh zaporednih napakah gostov. Gorenjci se niso predali. Štembergar Zupan je z uspešnim napadom znižal na 22:21, nakar je s polminutnim odmorom reagiral domači trener Mišin. Odmor je bolj koristil gostom, saj je Bregant z uspešnim napadom najprej izenačil na 22, v nadaljevanju je Šikanič z blokom gostom priigral prvo zaključno žogo, Štembergar Zupan pa jo je že v naslednji akciji izkoristil.

V drugem nizu so več pokazali Dolenjci. Z dobro igro v blok-obrambi so skozi celoten niz držali niti igre v svojih rokah. Gorenjci so imeli enostavno preveč težav z realizacijo napada, da bi resneje ogrozili razigrane Novomeščane. Krkaši so v končnico niza vstopili z uspešnim napadom Travnika za 20:16, do konca niza pa so gostom prepustili le še tri točke. Niz se je končal z gostujočo napako na servisu.

V tretji niz so odločneje vstopili domači odbojkarji. Po uspešnem napadu Peterlina za 5:1 je gostujoči trener Rop hitro posegel po odmoru. Krkaši se niso pustili zmesti in so hitro pobegnili na 9:2 in sledil je nov timeout gostov. Po asu Pulka za 14:5 je bilo že jasno, da bodo gostujoči odbojkarji težko strnili vrste za morebiten preobrat. Krkaši na drugi strani so nadaljevali z nepopustljivo igro v obrambi, dvignili so nivo napadalne učinkovitosti, gostujočim napadalcem pa so večkrat prekrižali načrte z dobro postavljenim blokom. Niz je z uspešnim napadom za visokih 25:11 zaključil Pulko.

Tudi četrti niz so bolje odprli domači. Lindič je s serijo uspešnih servisov povedel domače na 6:2. Gosti so hitro odgovorili, saj je za serijo uspešnih začetnih udarcev poskrbel Bregant. V nadaljevanju so malce več zbranosti kazali gosti, ki so se odlepili na 11:15. Domače je v igri ohranjal Lindič, ki je dobro postavljenim blokom dodajal tudi napadalne točke. Krkaši so z dobro igro v obrambi priključek ujeli na 18. točki, ekipi sta v končnico vstopili poravnani na 20, nato pa se je Krkašem popolnoma ustavilo. Dosegli so le še eno točko, pa še to na račun gostujoče napake. Slab sprejem, neprepričljiv napad, na drugi strani pa borbenost gostov, ki so z uspešnim blokom za 21:25 uspeli tekmo poslati v peti niz.

Na krilih zmage v četrtem so peti niz bolje odprli gosti in hitro pobegnili na 1:4. Varovanci Tomislava Mišina so polminutnem odmoru sicer zaigrali bolje, a tudi Gorenjci niso popuščali. Po napadu Štembergar Zupana so na menjavo igralnega polja gostje odšli s tremi točkami prednosti. Travnik je z dvema zaporednima točkama poskrbel za priključek, toda na drugi strani je Bregant vrnil s podobno mero za vodstvo s 7:10. Mišin je izkoristil še drugi odmor. Ta se je obnesel, saj so njegovi varovanci po bloku Lindiča izenačili na 11. Sledila je infarktna končnica, v kateri so krajšo potegnili Novomeščani. Štembergar Zupan je z uspešnim napadom priigral četrto zaključno žogo, Tučen pa jo je izkoristil z blokom za 16:18 in slavje gostov se je pričelo.

Fran Peterlin, Krka: "Ne vem, zakaj imamo toliko težav v končnicah. Dobro odigramo celoten niz, nato pa pademo na koncu. Tudi danes smo praktično podarili točke gostom na koncu. Nagrade za najboljše se delijo na koncu sezone, ne po nekaj tekmah. Z vsakim bomo odigrali po tri tekme. Sigurno smo izpustili nekaj točk, ki bi jih morali dobiti, a verjamem, da bo prišel tudi naš čas. Našli bomo pot. Imamo kvalitetne igralce, ki zmorejo igrati to ligo in zmagovati. Vse to bo prišlo, moramo le biti pozitivni ter se boriti naprej in prišel bo naš čas. Generalno gledano igramo dobro, ukrotiti moramo le še končnice in steklo bo."

Andrej Štembergar Zupan, Hiša na kolesih Triglav: "Toplo hladna tekma z veliko nihanji v igri. Na srečo smo na koncu uspeli stopiti skupaj in zmagati. Upam, da smo zdaj prebili led, prebili to zavoro, ki smo jo imeli očitno v glavi in da je to ena dobra popotnica za naprej."

* Izidi, 4. krog:

ACH Volley - Črnuče 3:0 (20, 21, 13)

Panvita Pomgrad - Calcit Volley 1:3 (-19, -19, 24, -23)

Salonit Anhovo - Merkur Maribor 1:3 (21, -18, -16, -18)

Krka - Hiša na kolesih Triglav 2:3 (-23, 19, 11, -21, -16)

- lestvica:

ACH Volley 4 4 0 12:1 12

Merkur Maribor 4 4 0 12:2 12

Salonit Anhovo 4 2 2 8:7 6

Calcit Volley 4 2 2 8:7 6

Panvita Pomgrad 4 2 2 7:8 6

Črnuče 4 1 3 3:9 3

Krka 4 1 3 3:11 2

Hiša na kolesih 4 0 4 4:12 1

