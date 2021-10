V soboto potrdili več kot dvakrat toliko okužb kot pred tednom dni

24.10.2021 | 11:20

"1498. 2,3x toliko kot prejšnjo soboto," je na Twitterju zapisal zaprepadeni Luka Renko, soustanovitelj Sledilnika za Covid-19.

V Sloveniji so v soboto ob 4458 PCR-testih sicer po uradnih podatkih potrdili 1497 okužb z novim koronavirusom (torej eno manj od navedenega), je danes objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivni testov je tako znašal 33,5 odstotka, kar je več kot v petek, ko je znašal 30,2 odstotka. Število aktivnih primerov v državi po podatkih NIJZ znaša 18.447.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 1673, kar je 123 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb je 873 na 100.000 prebivalcev oziroma 48 več kot dan prej.

Pa prejšnjo soboto? Ob 27,7-odstotnem deležu pozitivnih testov je bilo v Sloveniji potrjenih 632 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Če je to napoved trenda v naslednjem tednu, nas z vidika širjenja virusa čaka novo zaostrovanje razmer.

V soboto so opravili tudi 18.030 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida praviloma preverijo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 1.182.886 ljudi ali 56 odstotka vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 1.111.603 oziroma 53 odstotkov prebivalcev.

Po podatkih sledilnika se je danes zjutraj zaradi covida-19 v bolnišnicah zdravilo 475 bolnikov (včeraj 455), od katerih jih je 126 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 119). Na žalost je pet covidnih bolnikov umrlo.

V SB Novo mesto imajo 35 covidnih bolnikov (včeraj 34), od tega osem na intenzivni terapiji. Dva pacienta so sprejeli in enega odpustili.

V SB Brežice, kjer so včeraj po nekaj tednih spet sprejeli štiri covidne bolnike, pa se je do danes to število podvojilo - imajo jih torej osem.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Ribnica 13, Črnomelj 10, Trebnje 8, Semič 5, Novo mesto in Metlika 4, Kočevje in Sodražica 3, Šentjernej, Žužemberk in Loški Potok 2, Šmarješke Toplice, Mokronog Trebelno, Mirna, Mirna Peč in Straža 1

Posavje - Krško in Sevnica 5, Brežice in Radeče 2

