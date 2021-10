Gorel električni avto; po trčenju v medveda v policijski obravnavi; potres pri Vinici

24.10.2021 | 18:30

Moški, ki je trčil v medveda, se je s tem pohvalil na spletu ...

Danes dopoldne ob 10.28 je v Šmarjeških toplicah gorelo električno osebno vozilo. Gasilci PGD Šmarjeta so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar v motornem delu, vozilo pregledali s termo kamero in hladili pregrete dele šasije. Vozilo je bilo v požaru uničeno. Za odstranitev je poskrbel lastnik.

Našli moškega, ki naj bi namerno trčil v medveda

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da je policija seznanjena z dogodkom, ko naj bi moški na območju Kočevja namerno trčil v medveda, vse skupaj pa posnel in objavil na spletu. Kot kaže, je moškega tudi že izsledila, saj, kot je zapisala, zoper znano osebo nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja.

Na spletu je namreč v soboto zaokrožil posnetek, na katerem voznik avtomobila v naselju zasleduje medveda, nato pa pospeši in trči vanj.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili policisti o dogodku seznanjeni, zoper znano osebo pa nadaljujejo "z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja s poglavja zoper okolje, prostor in naravne dobrine". O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, obveščeni so bili tudi drugi pristojni organi.

Šibek potresni sunek v bližini Vinice

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 8.45 zabeležili potresni sunek, magnitude 1,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 84 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Vinice pri Črnomlju.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Črnomlja, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni miha No dejte preverit, kaj je z medvedom, vse ostalo ni pomembno? Preglej samo prijavljene komentatorje