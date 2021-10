Padel s strehe - hudo poškodovanega odpeljal helikopter

25.10.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (arhiv)

Včeraj ob 12.46 je v Rodinah, občina Črnomelj, moški padel s strehe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so hudo poškodovanega oskrbeli in ga prepeljali v Črnomelj, od koder ga je ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, TP GRIČ PRI DOBLIČAH, TP DOBLIČKA GORA;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH, na izvodu GRIČ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bood 10:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GC ZALOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM).

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dolga Raka in Smednik med 9. in 13. uro in na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – Štrasberg med 10. in 12. uro.

M. K.