Darko Jorgić do četrtega naslova

25.10.2021 | 08:00

Fotografije: NTZ

Rakek - Najboljši slovenski namizniteniški igralec na svetovni lestvici, Darko Jorgić (Krka), je na državnem prvenstvu za sezono 2020/21 na Rakeku prepričljivo prišel do svojega četrtega naslova. V finalu je bil s 4:0 (5, 4, 4, 4) boljši od Petra Hribarja (Krka). Težje delo do svojega prvega naslova državne prvakinje med posameznicami je imela Katarina Stražar (Mengeš), ki je bila v finalu boljša od Sare Tokić (Letrika) s 4:0 (4, 6, 7, 9), vendar je pred tem v polfinalu s 4:3 (2, -8, -4, 6, 6, -7, 2) ugnala Aleksandro Vovk (Krka). Stražarjeva in Vovkova sta ubranili naslov v ženskih dvojicah, tako kot tudi Jorgić in Hribar v moških dvojicah, v mešanih dvojicah pa sta do naslova prvič prišla Žiga Kristjan Žigon (Inter Diskont) in Tjaša Novak (Kajuh Slovan).

V odsotnosti Denija Kožula, ki zaradi klubskih obveznosti ni mogel braniti lanskoletnega naslova državnega prvaka in Bojana Tokića, ki že vse od svojega zadnjega naslova na Jesenicah, leta 2015 ne igra na državnih prvenstvih, je bil 23-letni Jorgić prvi in edini favorit za osvojitev prvega mesta. Z resnim pristopom, kot se za 23. igralca svetovne lestvice ITTF tudi spodobi, je vlogo favorita na najboljši možni način tudi opravičil. V konkurenci 66 igralcev je bil v prvem krogu prost, od drugega pa vse do finala pa ni oddal niti enega niza. Na poti do finala je premagal Andreja Godca (Muta), Erika Paulina (Arrigoni), v polfinalu Uroša Slatinška (ŠD SU), v finalu pa je bil boljši še od Hribarja.

»Vsak naslov državnega prvaka ima svojo draž in svojo ceno, zato se veselim vsakega posebej. Mislim, da sem iz tekme v tekmo igral boljše, zato se je morda res zdelo, kot da nisem imel nobenih težav. Zdaj se vračam v Nemčijo, saj bom moral izpustiti prvi turnir v Laškem, ker me s Saarbrücknom čaka prva tekma lige prvakov proti francoski ekipi AC Potoise Cergy, vsekakor pa upam, da bo na drugem turnirju moja forma prava in da bom na domačih tleh prikazal kakovostno igro. Vsekakor si želim priti do kakšnega odmevnega rezultata,« je po svojem četrtem naslovu državnega prvaka v posamični konkurenci dejal Jorgić.

Čeprav je bil v finalu brez pravih možnosti za uspeh, je Rakek zadovoljen zapuščal tudi Peter Hribar, ki je imel nekaj težjo pot do finala. V prvem krogu je bil prost, v drugem je brez izgubljenega niza premagal najboljšega slovenskega kadeta, Miho Podobnika (Logatec), v osmini finala pa je bil prav tako brez izgubljenega niza boljši od Filipa Kolleta (Vesna). Nekaj več težav je imel v četrtfinalu, kjer je s 4:2 premagal Luko Norčiča (Kema), prav tako s 4:2 pa je bil v polfinalu boljši tudi od Mitje Horvata (Inter Diskont).

Naslov državnega prvaka je osvojil Darko Jorgić, drugi je bil Peter Hribar, tretje mesto pa sta si delila Uroš Slatinšek in Mitja Horvat.

Stražarjeva v tretjem poskusu do prvega naslova

V svojem tretjem finalu je 19-letna Katarina Stražar le prišle do svojega prvega naslova državne prvakinje v posamični konkurenci. Nastopilo je 27 igralk, od najboljših so manjkale branilka naslova Ivana Zera, Ana Tofant, Tamara Pavčnik, Nina Zupančič in že dlje časa poškodovana Alex Galič, najbolj prepričljive igre pa je prikazala Stražarjeva. V prvem krogu je brez izgubljenega niza premagala Kajo Okorn (Logatec), v četrtfinalu pa se je že morala nekoliko bolj potruditi proti mladinski reprezentantki Nuši Kadiš (Inter Diskont), ki jo je premagala s 4:1. Izenačen in napet je bil njen polfinalni obračun z Aleksandro Vovk, s katero skupaj igrata tudi v avstrijski ekipi Ossiachersee Bodensdorf. V dvoboju, polnem preobratu, je do zmage prišla v sedmem nizu.

Sedem nizov je za uvrstitev v svoj prvi finale potrebovala tudi 15-letna Sara Tokič. Aktualna slovenska kadetska in mladinska državna prvakinja, ki je nedavno tega osvojila osmo mesto na evropskem kadetskem TOP 10, je presenetila člansko reprezentantko Leo Paulin (Arrigoni). Štiri leta starejša Paulinova je vodila že s 3:1 v nizih, vendar se Tokićeva ni predala. Šesti niz je dobila s 15:13, v odločilnem sedmem pa je nasprotnici oddala šest točk. Pred tem je nečakinja Boruta Tokića v četrtfinalu presenetila še eno člansko reprezentantko, Laro Opeka (Kajuh Slovan), ki jo je premagala s 4:2, drugi niz je dobila s 16:14, v prvem krogu pa je bila s 4:1 boljša še od Lee Kadiš (Inter Diskont).

V finalnem dvoboju Stražarjeva ni dovolila presenečenja in se je tako veselila naslova državne prvakinje, druga je bila Sara Tokić, tretje mesto pa sta si delili Aleksandra Vovk in Lea Paulin.

»S svojo igro sem kar zadovoljna, čeprav vem, da sem sposobna odigrati dosti boljše. Imela sem svoje vzpone in padce, tekma proti Aleksandri je bila težka, tudi ona je pokazala odlično igro, vendar sem se na koncu zbrala in odigrala dober zadnji niz. Me je presenetilo, da je Sara prišla do finala, čeprav je imela v zadnjem času za sabo nekaj uspešnih tekmovanj. Nisem je podcenjevala in sem se maksimalno potrudila. V finalu sem igrala res zbrano in jo premagala veliko lažje kot Aleksandro. Zelo sem motivirana za turnir v Laškem, želim pokazati še več, kot sem danes. Še malo moram priti v trening, saj sem štiri dni pred državnim prvenstvom zbolela in nisem nič trenirala. Upam, da bom uspešna, in da bom v glavnem žrebu dobila kakšno tekmo,« je po osvojenem naslovu državne prvakinje povedala Katarina Stražar.

Jorgić in Hribar ter Stražarjeva in Vovkova ubranili lanskoletni naslov

Finalista posamičnega državnega prvenstva, Darko Jorgić in Peter Hribar, sta se na Rakeku veselila že svojega tretjega zaporednega naslova državnih prvakov v moških dvojicah, skupaj četrtega, Jorgić pa ima en naslov še z Urošem Slatinškom. V finalu sta Jorgić in Hribar s 3:0 (8, 4, 6) premagala Mitjo Horvata in Žigo Kristijana Žigona (Inter Diskont), v polfinalu pa sta bila s 3:1 boljša od Jožka Omerzela in Uroša Slatinška (oba ŠD SU). Še bolj napet je bil polfinalni obračun med Horvatom in Žigonom in Tomažem Pelcarjem in Damjanom Zelkom (oba Kema), ki sta ga s 3:2 dobila ravenska igralca.

Prav tako sta tretjič zaporedoma na Rakeku v ženskih dvojicah slavili Katarina Stražar in Aleksandra Vovk, ki sta bili v finalu boljši od Lee Paulin in Jane Ludvik (Arrigoni) s 3:1(-10, 7, 9, 10). Izolčanki sta v polfinalu s 3:0 premagali Laro Opeka in Tjašo Novak (Kajuh Slovan), Vovkova in Stražarjeva pa sta prav tako brez izgubljenega niza ugnali Špelo Trelec in Tjašo Supanič (obe Vesna).

Prvi naslov za Žigo Kristijana Žigona in Tjašo Novak

Do svojega prvega naslova državnih prvakov v mešanih dvojicah sta prišla Žiga Kristijan Žigon in Tjaša Novak. Najtežje delo sta imela v polfinalu, v katerem sta bila s 3:2 (7, -8, -6, 12, 5) boljša od Brina Vovka Petrovskega (Savinja) in Polone Horvat (Inter Diskont), v finalu pa sta s 3:1 (6, 2, -7, 5) premagala Mihaela Kocjančiča in Enyo Moltara (oba Kajuh Slovan). Kocjančič in Moltara sta v finalu brez izgubljenega niza premagala Ožbeja Poročnika (Inter Diskont) in Jano Ludvik (Arrigoni).

M. Š.