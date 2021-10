Predsednik Zorčič na Cviblju: ''Spodbujajmo vrednote, ki nas povezujejo''

25.10.2021 | 13:15

Cvibelj - Pri spomeniku na Cviblju nad Žužemberkom je konec tedna potekala slovesnost v spomin na več kot 2200 padlih borcev, tako domačih kot tujih, med drugo svetovno vojno. Zbrane je pozdravil župan Jože Papež, častni govornik na tradicionalni svečanosti predsednik Državnega zbora Igor Zorčič pa je obudil spomin na vojne grozote na tleh Suhe krajine in se zazrl tudi v prihodnost.

»Slovensko družbo tudi danes pretresajo številne delitve, a niso takšne, da jih ne bi zmogli preseči«, je zbranim dejal predsednik Zorčič in dodal poziv: »Bodimo modri, kot Slovenci znamo biti, in spodbujajmo tiste vrednote, ki nas povezujejo. Samo če bomo zaščitili demokracijo, pravno državo in neodvisnost institucij, bomo kot družba in posamezniki varni pred hudimi nevarnostmi in pastmi, ki jih pred nas postavlja jezik sovraštva.« Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki diplomatskih predstavništev Rusije, Črne Gore in Srbije ter člani borčevskih in veteranskih organizacij, ki so v spomin na padle borce pred spomenik položili vence.

V programu slovesnosti na Cviblju so sodelovali častna garda Slovenske vojske in zasedba Policijskega orkestra, praporščaki, spominska četa, mladi recitatorki in pevca.

S. Mirtič