Posadili lipo kot simbol mladim prijazne lokalne skupnosti

25.10.2021 | 08:45

Krško - Občina Krško je tudi letos, kot smo poročali, prejela certifikat Mladim prijazna občina, ob podelitvi pa je vsaka občina prejela tudi sadiko lipe, ki naj bi simbolizirala skrb lokalne skupnosti za delo z mladimi. Učenci 2.b razreda OŠ Jurija Dalmatina Krško so v minulem tednu skupaj z županom mag. Miranom Stankom in sodelavci občinske uprave ter direktorico Mladinskega centra Manuelo Bojnec lipo posadili ob večnamenski poti ob Savi v Krškem.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen načrtnemu obravnavanju področja mladine, participaciji mladih, organiziranju, informiranju, zaposlovanju, izobraževanju mladih, stanovanjski politiki in mobilnosti mladih.

