FOTO: Nogometaši Krke po dolgem času vknjižili vse tri točke

25.10.2021 | 09:30

Nogometaši Krke so sinoči zabeležili četrto zmago v tej sezoni.

Edini zadetek na tekmi je dosegel Stefan Stevanović.

Trener Krke Mario Carević

Novo mesto - Nogometaši Krke so sinoči pred domačimi gledalci z 1:0 premagali ekipo Roltek Doba. Edini zadetek na tekmi je v 6. minuti dosegel Stefan Stevanović, ki je izkoristil natančno podajo Marka Huča. Krkaši imajo 15 točk in so na desetem mestu 2. SNL.

Novomeščani so včeraj po 3. septembru, ko so ugnali Ilirijo, po dolgem času znova vknjižili vse tri točke. Prvič je ekipo na domačem štadionu vodil Mario Carević, ki je konec septembra na trenerskem stolčku nasledil Roka Zorka, ki je po porazu s Krškim odstopil. »Prvi polčas smo bili zelo dobri, hitro zabili gol in imeli še vsaj dve lepi priložnosti, da bi povišali na 2:0. Zadnjih nekaj minut se nam je poznalo, da smo bili nervozni, saj že dolgo časa nismo zmagali. Imeli smo tudi nekaj športne sreče. To je bila zelo pomembna zmaga za dvig samozavesti. Verjamem, da bomo v nadaljevanju prvenstva prikazali dobre predstave in osvojili čim več točk,« je po tekmi za nas časopis povedal Carevič, ki je pred leti tudi igral za novomeško Krko.

Že v soboto so na igrišče stopili Brežičani, ki so presenetljivo z vodilnim Triglavom iz Kranja igrali neodločeno 1:1, točko so na gostovanju v Biljah vknjižili tudi Krčani, saj na tekmi ni bilo zadetkov.

2. SNL, 13. krog:

Vitanest Bilje : Krško 0:0

Ilirija 1911 : Primorje 0:1 (0:0)

Rogaška : Nafta 1903 1:3 (0:1)

Brežice Terme Čatež : Triglav 1:1 (0:0)

Fužinar Vzajemci : Rudar Velenje 3:1 (0:1)

Beltinci Klima Tratnjek : Jadrani Dekani 2:2 (1:0)

Krka : Roltek Dob 1:0 (1:0)

Gorica : Drava (preloženo)

Lestvica:

1. Triglav Kranj 13 10 2 1 27:7 32

2. Gorica 10 8 1 1 20:6 25

3. Fužinar Vzajemci 13 7 4 2 24:17 25

4. Primorje 13 6 5 2 23:13 23

5. Rudar Velenje 13 7 0 6 24:20 21

6. Roltek Dob 13 6 2 5 22:18 20

7. Nafta 1903 12 5 4 3 30:18 19

8. Rogaška 13 6 1 6 17:18 19

9. Beltinci Klima Tratnjek 13 4 6 3 17:17 18

10. Krka 12 4 3 5 18:16 15

11. Vitanest Bilje 13 3 4 6 19:24 13

12. Ilirija 1911 13 2 4 7 11:18 10

13. Krško 13 2 4 7 15:31 10

14. Jadran Dekani 11 1 6 4 12:14 9

15. Drava Ptuj 12 2 2 8 17:40 8

16. Brežice 1919 Terme Čatež 13 1 4 8 12:31 7

R. N.

