V Metliki in Sevnici znani prejemniki občinskih priznanj

25.10.2021 | 10:15

Ilustrativna fotografija (arhiv)

Metlika/Sevnica - Dva občinska sveta sta na svojih zadnjih sejah med drugim odločala o prejemnikih letošnjih občinskih priznanj - v Metliki in v Sevnici.

Metliški ...

Metliški občinski svetniki so sprejeli sklepe o dobitnikih priznanj Občine Metlika v letu 2021 ter o dobitnikih priznanj za delo na področju športa. Slednja bosta prejela Urška Čavič (za najboljšo športnico) in Košarkaški klub Metlika (za športno društvo). Plaketo Občine Metlika bosta prejela Zalka Klemenčič in grškokatoliški duhovnik Mihajlo Jozafat Hardi, naziv častnega občana Občine Metlika pa bo prejel Jože Slobodnik. Vsa priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku v novembru.

... in sevniški nagrajenci

Grb Občine Sevnica bo prejel Zdravstveni dom Sevnica, zlato plaketo mag. Breda Drenek Sotošek in Zvonka Mrgole, srebrno plaketo pa Ciril Dolinšek, Majda Hriberšek in Pavel Drobne. Podelitev priznanj je prav tako načrtovana na novembrski osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku.

M. K.