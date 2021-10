Za čistejše okolje - eko paketi za gospodinjstva

25.10.2021 | 11:00

Posode za odpadno jedilno olje

Straža - Občina Straža je za vsa gospodinjstva v tej dolenjski občini pripravila t. i. eko pakete, ki vsebujejo posodo za odpadno olje, vrečko za odpadno sadje in odpadno zelenjavo ter informacijsko brošuro, so sporočili z občine.

Ekološki paketi so občanom na voljo v gasilskem domu v Vavti vasi od danes do srede. Prevzamejo jih lahko med 12. in 17. uro.

Zamudniki bodo lahko ekološke pakete prevzeli v režijskem obratu v Vavti vasi 3., 10. in 17. novembra.

M. K.